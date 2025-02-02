Украинская певица на вечеринке россиян в Монако призвала донатить ВСУ

Украинская певица Оля Полякова, известная своей радикальной позицией, во время вечеринки российской блогерши Ники Белоцерковской (признан в РФ иностранным агентом) на ее вилле в Монако призвала спонсировать вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

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Полякова раскритиковала тех, кто перестал донатить в поддержку ВСУ из-за прихода к власти в США Дональда Трампа, который заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине скоро завершится.

« В с е р а с с л а б и л и с ь , д у м а ю т , ч т о Трамп пришел, и война закончится. Что не нужно собирать деньги. Люди воюют в данный момент, а мы расслабились и будем ждать, что Трамп совершит чудо! Хер он сделает, а не чудо», — завила певица.

Издание отмечает, что вход на вечеринку, где Полякова сделала свое заявление, стоил 10 тысяч евро, которые якобы собирались на благотворительность. Из-за этого певицу раскритиковали пользователи в социальных сетях. Они посчитали несправедливыми претензии артистки и ее богатых русских друзей, которые призывают бедных украинцев жертвовать последние копейки.

Ранее стало известно, что известная украинская певица Ольга Полякова призвала вычеркнуть из памяти Ани Лорак из-за ее высказывай об Украине.