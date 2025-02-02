Безрукова отчитала Брухунову за зазнайство

Молодая супруга Евгения Петросяна недавно пренебрежительно высказалась о женщинах, которые носят фейковые сумки. Эти слова вызвали волну негодования в социальных сетях.

Не обошли вниманием эту историю и звездные персоны. Так, в программе «Ты не поверишь!» на НТВ Ирина Безрукова припомнила Брухуновой ее жизнь до замужества и констатировала, что Татьяна зазналась. Об этом пишет СтарХит.

« Х о р о ш о , е с л и т ы м о ж е ш ь п о з в о л и т ь с е б е „ Б е н т л и “ . Н о е с т ь л ю д и , к о т о р ы е н и к о г д а н е б у д у т и м е т ь а в т о м о б и л ь . Н е н а д о к и ч и т ь с я п е р е д н и м и . Э т о н е и н т е л л и г е н т н о . М н е к а ж е т с я , о н а н е р о д и л а с ь в с е м ь е о л и г а р х а и н е ж и л а н а Р у б л е в к е . Е с л и э т а ж е н щ и н а в с п о м н и т с е б я м н о г о л е т н а з а д , т о т о г д а о н а н е м о г л а с е б е п о з в о л и т ь б р е н д о в у ю с у м к у » , — к о н с т а т и р о в а л а Б е з р у к о в а .

Надо признать, что многие звезды шоу-бизнеса любят хвастаться товарами дорогущих брендов.