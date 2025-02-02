Безрукова отчитала Брухунову за зазнайство
Молодая супруга Евгения Петросяна недавно пренебрежительно высказалась о женщинах, которые носят фейковые сумки. Эти слова вызвали волну негодования в социальных сетях.
Не обошли вниманием эту историю и звездные персоны. Так, в программе «Ты не поверишь!» на НТВ Ирина Безрукова припомнила Брухуновой ее жизнь до замужества и констатировала, что Татьяна зазналась. Об этом пишет СтарХит.
«Хорошо, если ты можешь позволить себе „Бентли“. Но есть люди, которые никогда не будут иметь автомобиль. Не надо кичиться перед ними. Это не интеллигентно. Мне кажется, она не родилась в семье олигарха и не жила на Рублевке. Если эта женщина вспомнит себя много лет назад, то тогда она не могла себе позволить брендовую сумку», — констатировала Безрукова.
Надо признать, что многие звезды шоу-бизнеса любят хвастаться товарами дорогущих брендов.
«На самом деле за подобной демонстрацией роскоши стоит глубинный комплекс неполноценности. Он часто бывает свойственен людям, которые, что называется, попали «из грязи в князи»», – объясняет страсть некоторых публичных персон демонстрировать роскошь психолог Ирина Ярцева.