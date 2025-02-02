Сябитова рассказала, почему не вышла замуж в третий раз

Роза Сябитова отказалась от нового замужества из-за детей. Об этом она рассказала в интервью Еве Снежинской на YouTube.

Сябитова рассказала, почему не вышла замуж в третий раз
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«Я прожила интересную жизнь со своими детьми. Да, я пожертвовала личной жизнью. Да, я не выходила замуж, и делала это сознательно, нисколько об этом не пожалела и не жалею. У меня были мужчины, но дети никогда про них не знали, чтобы не нарушать их психику», рассказала телесваха.

Телеведущая была замужем дважды. Первым ее мужем стал Михаил Сябитов. Они прожили вместе десять лет, а в 1993 году мужчина скончался от инфаркта. В браке у супругов родились сын Денис и дочь Ксения. По словам Сябитовой, мужа она не любила и их союз не был счастливым, пишет 5 Канал.

Во второй раз Роза вышла замуж спустя почти 20 лет. Ее избранником стал участник шоу «Давай поженимся!» по имени Юрий. Но через три года пара разошлась, причем с большим скандалом. Сябитова призналась, как однажды Юрий ее избил, а дочь-подросток потом вызвала врачей и полицию.

Ранее Роза Сябитова объяснила, почему ее сын Денис до сих пор не женат. Ведущая рассказала, что он принадлежит к поколению миллениалов – те не хотят брать на себя ответственность.