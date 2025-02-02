Сябитова рассказала, почему не вышла замуж в третий раз

Роза Сябитова отказалась от нового замужества из-за детей. Об этом она рассказала в интервью Еве Снежинской на YouTube.

« Я п р о ж и л а и н т е р е с н у ю ж и з н ь с о с в о и м и д е т ь м и . Д а , я п о ж е р т в о в а л а л и ч н о й ж и з н ь ю . Д а , я н е в ы х о д и л а з а м у ж , и д е л а л а э т о с о з н а т е л ь н о , н и с к о л ь к о о б э т о м н е п о ж а л е л а и н е ж а л е ю . У м е н я б ы л и м у ж ч и н ы , н о д е т и н и к о г д а п р о н и х н е з н а л и , ч т о б ы н е н а р у ш а т ь и х п с и х и к у » , — р а с с к а з а л а т е л е с в а х а .

Телеведущая была замужем дважды. Первым ее мужем стал Михаил Сябитов. Они прожили вместе десять лет, а в 1993 году мужчина скончался от инфаркта. В браке у супругов родились сын Денис и дочь Ксения. По словам Сябитовой, мужа она не любила и их союз не был счастливым, пишет 5 Канал.

Во второй раз Роза вышла замуж спустя почти 20 лет. Ее избранником стал участник шоу «Давай поженимся!» по имени Юрий. Но через три года пара разошлась, причем с большим скандалом. Сябитова призналась, как однажды Юрий ее избил, а дочь-подросток потом вызвала врачей и полицию.

Ранее Роза Сябитова объяснила, почему ее сын Денис до сих пор не женат. Ведущая рассказала, что он принадлежит к поколению миллениалов – те не хотят брать на себя ответственность.