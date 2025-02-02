Сябитова рассказала, почему не вышла замуж в третий раз
Роза Сябитова отказалась от нового замужества из-за детей. Об этом она рассказала в интервью Еве Снежинской на YouTube.
«Я прожила интересную жизнь со своими детьми. Да, я пожертвовала личной жизнью. Да, я не выходила замуж, и делала это сознательно, нисколько об этом не пожалела и не жалею. У меня были мужчины, но дети никогда про них не знали, чтобы не нарушать их психику», — рассказала телесваха.
Телеведущая была замужем дважды. Первым ее мужем стал Михаил Сябитов. Они прожили вместе десять лет, а в 1993 году мужчина скончался от инфаркта. В браке у супругов родились сын Денис и дочь Ксения. По словам Сябитовой, мужа она не любила и их союз не был счастливым, пишет 5 Канал.
Во второй раз Роза вышла замуж спустя почти 20 лет. Ее избранником стал участник шоу «Давай поженимся!» по имени Юрий. Но через три года пара разошлась, причем с большим скандалом. Сябитова призналась, как однажды Юрий ее избил, а дочь-подросток потом вызвала врачей и полицию.
Ранее Роза Сябитова объяснила, почему ее сын Денис до сих пор не женат. Ведущая рассказала, что он принадлежит к поколению миллениалов – те не хотят брать на себя ответственность.