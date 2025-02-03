Брэд Питт обратился к Джоли с отчаянной просьбой спустя два месяца после развода

Американский актер Брэд Питт, лишь недавно узаконивший расставание с коллегой по сцене Анджелиной Джоли, отчаянно пытается вернуться в ее жизнь. Об этом сообщает Radar Online.

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По данным портала, Питт недавно обратился к бывшей жене с просьбой разрешить ему принимать участие в воспитании детей и общаться с 21-летним сыном Паксом, который остался жить с матерью. На это его подтолкнуло беспокойство о юноше — на прошлой неделе тот попал в серьезную автомобильную аварию.

« О н б е с п о к о и т с я о П а к с е . О н о б р а т и л с я к Анджелине, потому что чувствует, что парня нужно немного успокоить, ему необходимо благотворное влияние. Он боится, что Пакс в конечном итоге погибнет в аварии, если продолжит в том же духе», — приводит Radar Online слова знакомых с ситуацией источников.

По официальным данным, Пакс ехал на электровелосипеде по улице «без рук» и врезался в машину на повороте. Это стало его третьим ДТП за последний год и второй аварией с участием электровелосипеда за полгода.

Питт мало общался с Паксом и остальными детьми после того, как в 2016 году они с Джоли расстались. Напомним — бракоразводный процесс тянулся достаточно долго и завершился лишь в декабре 2024 года.

« П и и с ч и т а е т , ч т о е с л и б ы е м у п р е д о с т а в и л и п р а в о с о в м е с т н о й о п е к и , т о с и т у а ц и я б ы л а б ы с о в е р ш е н н о и н о й . Н а п р о т я ж е н и и б о л ь ш е й ч а с т и к р и т и ч е с к и в а ж н ы х п о д р о с т к о в ы х л е т П а к с а о н ч у в с т в о в а л с е б я п о л н о с т ь ю о т р е з а н н ы м о т н е г о » , — о т м е ч а ю т и с т о ч н и к и п о р т а л а .

Более того — Питт открыто обвинял Джоли в случившемся.

Впереди бывшим супругам предстоит еще несколько судебных слушаний — на этот раз предметом разбирательств станет их совместный винный бизнес.