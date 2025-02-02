Стало известно, почему звезды активно скупают недвижимость в Дубае

В Арабских Эмиратах есть апартаменты у Ксении Собчак, Стаса Михайлова, Александра Реввы, Егора Крида, Ксении Бородиной, Нюши и многих других представителей российского шоу-бизнеса. Недавно этот список пополнил певец и композитор Игорь Николаев.

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О том, почему звезда так массово приобретают жилье в Дубае, журналистам ura.news рассказала риелтор Наталья Перескокова.

Оказывается, после приобретения недвижимости на сумму от 200 тысяч долларов, покупатели получают двухлетнее резидентство страны, которое несложно продлить. Имея это резидентство, можно получить визу любого государства. Ну и, конечно, жилье можно сдавать в аренду и отбивать вложенное.

« Н у ж н о п о н и м а т ь , ч т о з в е з д ы п р и о б р е т а ю т с е б е б о л ь ш и е и д о р о г и е к в а р т и р ы , ч т о б ы ж и т ь т а м с а м и м , т а к к а к п р о д а т ь в Д у б а е н е д в и ж и м о с т ь д о с т а т о ч н о с л о ж н о . А е с л и п о к у п а ю т п о д и н в е с т и ц и и , т о б е р у т п л о щ а д ь п о м е н ь ш е . Д у б а й п р и в л е к а е т с в о и м к л и м а т о м , с п о к о й н о й п о л и т и ч е с к о й о б с т а н о в к о й , с т а б и л ь н о с т ь ю и к р а с и в о й к а р т и н к о й у с п е ш н о й ж и з н и » , — с к а з а л а р и е л т о р .

Николаев в свое время купил две квартиры в Майами. Ранее музыкант приезжал туда с семьей на зимние каникулы. Но был вынужден продать их, а на вырученные деньги приобрел жилье в Дубае.

17 января Игорю Николаеву исполнилось 65 лет. Музыкант отмечал юбилей в Дубае в кругу семьи и близких друзей.