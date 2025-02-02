Виктория Дайнеко призвала запретить домашнее насилие

Певица Виктория Дайнеко заявила в Telegram-канале о необходимости запрета любого домашнего насилия.

© Газета.Ru

Дайнеко прокомментировала пост астролога Нелли Космос, в котором она осуждает инициативу Госдумы о запрете рекламы тарологов из-за «вреда нравственным устоям». Она считает, что депутатам стоит принять закон о криминализации домашнего насилия. Однако астролог усомнилась, что это случится в ближайшие 20 лет, так как большинство из представителей органов власти – мужчины.

Дайнеко уточнила, что жертвами абьюза становятся не только женщины, но и мужчины. Она также напомнила, что из-за отсутствия каких-то мер пресечения люди годами страдают от побоев и насилия, а потом попадают в тюрьму после самозащиты.

« П о н я т н о , ч т о м у ж ч и н ы с и л ь н е е ж е н щ и н и п о э т о м у о н и б о л ь ш е с т р а д а ю т , н о в е д ь и м у ж ч и н а м и н о г д а т о ж е д о с т а е т с я … Н е д о л ж н о б ы т ь н и к а к о г о д о м а ш н е г о н а с и л и я в о о б щ е ! » , — з а я в и л а а р т и с т к а .

Дайнеко воспитывает дочь Лидию от барабанщика Дмитрия Клеймана, с которым развелась в 2017 году. В ноябре 2023-го звезда призналась, что сменила дочери фамилию на свою вместо отцовской.