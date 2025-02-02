Виктория Дайнеко призвала запретить домашнее насилие

Дайнеко озвучила необходимость принятия закона о домашнем насилии
Виктория Дайнеко согласилась с высказыванием астролога Нелли Космос, в котором та выступает против инициативы депутатов Госдумы запретить рекламу экстрасенсов и тарологов. Об этом она написала в Телеграм-канале.
При этом певица подчеркнула, что стране гораздо нужнее закон о запрете домашнего насилия. Она отметила, что жертвами в основном становятся женщины, поскольку они физически слабее мужчин. Но, конечно, в семье никакого насилия не должно быть в принципе.
«А еще если тебя годами избивали дома, мучили, насиловали, угрожали твоей жизни или жизни ребенка в прямом смысле, а не переносном и в какой-то момент твоя самозащита привела к тому, что человек умер, то ты еще и сидеть в тюрьме будешь за убийство», — отметила исполнительница.
Дайнеко воспитывает дочь Лидию от барабанщика Дмитрия Клеймана, с которым развелась в 2017 году. В ноябре 2023-го звезда призналась, что сменила дочери фамилию на свою вместо отцовской.