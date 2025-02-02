Виктория Дайнеко призвала запретить домашнее насилие

Виктория Дайнеко согласилась с высказыванием астролога Нелли Космос, в котором та выступает против инициативы депутатов Госдумы запретить рекламу экстрасенсов и тарологов. Об этом она написала в Телеграм-канале.

При этом певица подчеркнула, что стране гораздо нужнее закон о запрете домашнего насилия. Она отметила, что жертвами в основном становятся женщины, поскольку они физически слабее мужчин. Но, конечно, в семье никакого насилия не должно быть в принципе.

« А е щ е е с л и т е б я г о д а м и и з б и в а л и д о м а , м у ч и л и , н а с и л о в а л и , у г р о ж а л и т в о е й ж и з н и и л и ж и з н и р е б е н к а в п р я м о м с м ы с л е , а н е п е р е н о с н о м и в к а к о й - т о м о м е н т т в о я с а м о з а щ и т а п р и в е л а к т о м у , ч т о ч е л о в е к у м е р , т о т ы е щ е и с и д е т ь в т ю р ь м е б у д е ш ь з а у б и й с т в о » , — о т м е т и л а и с п о л н и т е л ь н и ц а .

Дайнеко воспитывает дочь Лидию от барабанщика Дмитрия Клеймана, с которым развелась в 2017 году. В ноябре 2023-го звезда призналась, что сменила дочери фамилию на свою вместо отцовской.