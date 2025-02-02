Божена Рынска раскрыла ужасающие подробности последних лет жизни Лены Миро: 550 дней в коме и лечение запрещенными препаратами
В апреле прошлого года некоторые СМИ написали о смерти Лены Миро, прославившейся своими едкими текстами о знаменитостях в LiveJournal. Долгое время новость оставалась на уровне слухов, и лишь на днях информацию подтвердил муж блогера — американский фотограф Ричард Прайд, который посвятил Лене душераздирающий пост.
На этом фоне Божена Рынска, которая при жизни блогера много с ней общалась и даже помогла оформить документы для переезда в Америку, раскрыла шокирующие подробности последних лет жизни Лены Миро. Светская журналистка опубликовала ссылку на статью американского издания National Geographic, рассказывающую о верном муже, который долгие 550 дней боролся за жизнь жены, попавшей в страшное ДТП. По словам Божены, хотя герои и выведены под именами Сары и Дэвида, речь идет именно о Лене и Ричарде.
В начале материала журналисты воссоздали от лица супруга события того рокового дня, когда Лена Миро (Сара в статье) попала в аварию.
"24 сентября 2022 года Дэвид ехал забрать свою жену, когда услышал громкий грохот, за которым последовали крики. Он выскочил из машины и побежал на шум. Там он увидел свою жену Сару, лежащую на земле. Сара переходила улицу, когда ее сбила машина, ехавшая со скоростью около 50 км в час. В результате удара она получила серьезное повреждение мозга и перелом таза. Она не реагировала на внешние раздражители и оставалась в коме в течение 17 дней, после чего начала реагировать на просьбы пошевелить конечностями, включая руки и пальцы ног. Но с течением недель и месяцев ее состояние колебалось между периодами мимолетного сознания и полной невосприимчивости. "Начался бесконечный кошмар", — говорит Дэвид. Цитата из статьи National Geographic.
После аварии Дэвид посвятил свою жизнь заботе о Саре. Играл для нее на гитаре, читал книги вслух, купал ее и вывозил на прогулки по парку в инвалидной коляске. Мужчина делал все возможное, чтобы вернуть ее в сознание, включая консультации со специалистами о новейших методах лечения. Каждый день Дэвид скрупулезно отслеживал состояние Сары и воздействие разнообразных методов лечения, которое они испробовали: стимуляторы, снотворные, лекарства от СДВГ, пищевые добавки, усилители когнитивных функций, известные как ноотропы, транскраниальную стимуляцию постоянным током.
Он также пробовал вводить различные питательные вещества через зонд для кормления: порции эспрессо, ложки матча, порошки на основе грибов, жидкую куркуму, лимонный сок и китайский акупунктурный чай. Ничто из этого не помогло, пока не появилась маленькая надежда.
Дэвид решил попробовать экспериментальное лечение псилоцибином. Это природное психоделическое соединение, которое производится грибами, в России внесено в список запрещенных наркотических средств. Однако в некоторых штатах США его использование декриминализировано. И хотя зарегистрированных клинических испытаний подобного лечения ранее не проводилось, специалисты заявили: при определенной дозе пробуждение Сары теоретически возможно.
"25 августа 2023 года, ровно через 336 дней после трагического инцидента с Сарой, Дэвид, проживающий в Колорадо, где галлюциногенные грибы декриминализованы, получил настойку дистиллированного жидкого псилоцибина. Он уже давал Саре низкие и умеренные дозы препарата в течение нескольких месяцев, и это оказало замечательное воздействие на подвижность тела. Однако на этот раз он пошел ва-банк, используя эквивалент 2,5 граммов — дозу, достаточно высокую, чтобы вызвать мощный психоделический опыт. Такая часто используется в клинических испытаниях в терапевтических целях". Цитата из статьи National Geographic
Во время процедуры Сара сидела в инвалидной коляске с гарнитурой, которая была похожа на шлем с кабелями, торчащими из затылка и подключенными к ноутбуку. Она измеряла электрическую активность ее мозга до и во время эксперимента.
Как пишут журналисты, в процессе мозговая активность Сары увеличилась в 4 раза, а сама она широко открыла глаза и крепко сжала руку Дэвида. Однако долговременных результатов врачи не увидели — и после десятков испробованных методов лечения Дэвид потерял последнюю надежду вернуть свою жену. В итоге мужчина принял тяжелое решение перевести жену на паллиативную помощь. Проведя в состоянии комы более 550 дней, женщина скончалась.
«Ричард не сдавался. Все эти дни он преданно ухаживал за ней и искал разные способы вернуть ей сознание. Вот что такое американский муж. Немного я знаю подобных историй о русских мужьях», — подытожила прочитанное Божена.
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