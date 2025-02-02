В апреле прошлого года некоторые СМИ написали о смерти Лены Миро, прославившейся своими едкими текстами о знаменитостях в LiveJournal. Долгое время новость оставалась на уровне слухов, и лишь на днях информацию подтвердил муж блогера — американский фотограф Ричард Прайд, который посвятил Лене душераздирающий пост.

На этом фоне Божена Рынска, которая при жизни блогера много с ней общалась и даже помогла оформить документы для переезда в Америку, раскрыла шокирующие подробности последних лет жизни Лены Миро. Светская журналистка опубликовала ссылку на статью американского издания National Geographic, рассказывающую о верном муже, который долгие 550 дней боролся за жизнь жены, попавшей в страшное ДТП. По словам Божены, хотя герои и выведены под именами Сары и Дэвида, речь идет именно о Лене и Ричарде.

В начале материала журналисты воссоздали от лица супруга события того рокового дня, когда Лена Миро (Сара в статье) попала в аварию.

" 2 4 с е н т я б р я 2 0 2 2 г о д а Д э в и д е х а л з а б р а т ь с в о ю ж е н у , к о г д а у с л ы ш а л г р о м к и й г р о х о т , з а к о т о р ы м п о с л е д о в а л и к р и к и . О н в ы с к о ч и л и з м а ш и н ы и п о б е ж а л н а ш у м . Т а м о н у в и д е л с в о ю ж е н у С а р у , л е ж а щ у ю н а з е м л е . С а р а п е р е х о д и л а у л и ц у , к о г д а е е с б и л а м а ш и н а , е х а в ш а я с о с к о р о с т ь ю о к о л о 5 0 к м в ч а с . В р е з у л ь т а т е у д а р а о н а п о л у ч и л а с е р ь е з н о е п о в р е ж д е н и е м о з г а и п е р е л о м т а з а . О н а н е р е а г и р о в а л а н а в н е ш н и е р а з д р а ж и т е л и и о с т а в а л а с ь в к о м е в т е ч е н и е 1 7 д н е й , п о с л е ч е г о н а ч а л а р е а г и р о в а т ь н а п р о с ь б ы п о ш е в е л и т ь к о н е ч н о с т я м и , в к л ю ч а я р у к и и п а л ь ц ы н о г . Н о с т е ч е н и е м н е д е л ь и м е с я ц е в е е с о с т о я н и е к о л е б а л о с ь м е ж д у п е р и о д а м и м и м о л е т н о г о с о з н а н и я и п о л н о й н е в о с п р и и м ч и в о с т и . " Н а ч а л с я б е с к о н е ч н ы й к о ш м а р " , — г о в о р и т Д э в и д . Ц и т а т а и з с т а т ь и N a t i o n a l G e o g r a p h i c .

После аварии Дэвид посвятил свою жизнь заботе о Саре. Играл для нее на гитаре, читал книги вслух, купал ее и вывозил на прогулки по парку в инвалидной коляске. Мужчина делал все возможное, чтобы вернуть ее в сознание, включая консультации со специалистами о новейших методах лечения. Каждый день Дэвид скрупулезно отслеживал состояние Сары и воздействие разнообразных методов лечения, которое они испробовали: стимуляторы, снотворные, лекарства от СДВГ, пищевые добавки, усилители когнитивных функций, известные как ноотропы, транскраниальную стимуляцию постоянным током.

Он также пробовал вводить различные питательные вещества через зонд для кормления: порции эспрессо, ложки матча, порошки на основе грибов, жидкую куркуму, лимонный сок и китайский акупунктурный чай. Ничто из этого не помогло, пока не появилась маленькая надежда.

Дэвид решил попробовать экспериментальное лечение псилоцибином. Это природное психоделическое соединение, которое производится грибами, в России внесено в список запрещенных наркотических средств. Однако в некоторых штатах США его использование декриминализировано. И хотя зарегистрированных клинических испытаний подобного лечения ранее не проводилось, специалисты заявили: при определенной дозе пробуждение Сары теоретически возможно.

" 2 5 а в г у с т а 2 0 2 3 г о д а , р о в н о ч е р е з 3 3 6 д н е й п о с л е т р а г и ч е с к о г о и н ц и д е н т а с С а р о й , Д э в и д , п р о ж и в а ю щ и й в К о л о р а д о , г д е г а л л ю ц и н о г е н н ы е г р и б ы д е к р и м и н а л и з о в а н ы , п о л у ч и л н а с т о й к у д и с т и л л и р о в а н н о г о ж и д к о г о п с и л о ц и б и н а . О н у ж е д а в а л С а р е н и з к и е и у м е р е н н ы е д о з ы п р е п а р а т а в т е ч е н и е н е с к о л ь к и х м е с я ц е в , и э т о о к а з а л о з а м е ч а т е л ь н о е в о з д е й с т в и е н а п о д в и ж н о с т ь т е л а . О д н а к о н а э т о т р а з о н п о ш е л в а - б а н к , и с п о л ь з у я э к в и в а л е н т 2 , 5 г р а м м о в — д о з у , д о с т а т о ч н о в ы с о к у ю , ч т о б ы в ы з в а т ь м о щ н ы й п с и х о д е л и ч е с к и й о п ы т . Т а к а я ч а с т о и с п о л ь з у е т с я в к л и н и ч е с к и х и с п ы т а н и я х в т е р а п е в т и ч е с к и х ц е л я х " . Ц и т а т а и з с т а т ь и N a t i o n a l G e o g r a p h i c

Во время процедуры Сара сидела в инвалидной коляске с гарнитурой, которая была похожа на шлем с кабелями, торчащими из затылка и подключенными к ноутбуку. Она измеряла электрическую активность ее мозга до и во время эксперимента.

Как пишут журналисты, в процессе мозговая активность Сары увеличилась в 4 раза, а сама она широко открыла глаза и крепко сжала руку Дэвида. Однако долговременных результатов врачи не увидели — и после десятков испробованных методов лечения Дэвид потерял последнюю надежду вернуть свою жену. В итоге мужчина принял тяжелое решение перевести жену на паллиативную помощь. Проведя в состоянии комы более 550 дней, женщина скончалась.

« Р и ч а р д н е с д а в а л с я . В с е э т и д н и о н п р е д а н н о у х а ж и в а л з а н е й и и с к а л р а з н ы е с п о с о б ы в е р н у т ь е й с о з н а н и е . В о т ч т о т а к о е а м е р и к а н с к и й м у ж . Н е м н о г о я з н а ю п о д о б н ы х и с т о р и й о р у с с к и х м у ж ь я х » , — п о д ы т о ж и л а п р о ч и т а н н о е Б о ж е н а .

Ранее Божена Рынска вспомнила, как Лена Миро изменилась в браке с американцем.