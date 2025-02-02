Кушанашвили рассказал о своих сожалениях во время борьбы с раком

Отар Кушанашвили признался в интервью Даниилу Смирнову, что о многом думал во время борьбы с раком. Шоумен особенно сожалеет, что оскорблял людей. Он даже не мог вспомнить причины конфликтов с разными людьми, пока лежал в больнице. Все ссоры стали для него незначительными.

После победы над раком журналист решил извиниться перед всеми, кого обидел, пишет Gazeta.ru.

« Я б ы л с л и ш к о м с у р о в с о т д е л ь н ы м и л ю д ь м и . Я э т о б ы с т р о и с п р а в л я ю с е й ч а с . Я з а д а л с е б я ц е л ь ю ! В о с с т а н а в л и в а ю о т н о ш е н и я , к р о м е т е х , к т о с о в с е м Г и т л е р . Я н е м о г у в с п о м н и т ь … Э т о н е с т о и т в ы е д е н н о г о я й ц а ! Н и о д н а с с о р а . Е с л и , к о н е ч н о , н е о с к о р б и л и т в о ю м а м у , д е т е й т в о и х о б и д е л и , п а п у т в о е г о » , — п р и з н а л с я О т а р .

Также он переживает, что был неважным сыном и отцом.

« С о ж а л е л , ч т о б р а т а н е д о л ю б и л , м а м у и п а п у н е д о л ю б и л . С д е т ь м и п о л а с к о в е е н а д о б ы л о б ы т ь . Я о т к р ы в а л г л а з а , н а ч и н а л п е р е б и р а т ь , д у м а ю : « Г о с п о д и , ч т о т е б е м е ш а л о о б н я т ь в с е х в т о т м о м е н т » , — к о н с т а т и р о в а л К у ш а н а ш в и л и .

Ранее сообщалось, что телеведущий и журналист Отар Кушанашвили и его давняя спутница жизни - певица Ольга Фролова официально зарегистрировали свои отношения. Супруги рассказали в программе "Ты не поверишь!", что оформили брак из-за заболевания шоумена. С июня 2024 года Кушанашвили борется с раком.