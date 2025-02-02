Кушанашвили рассказал о своих сожалениях во время борьбы с раком

Кушанашвили сожалеет, что был конфликтным человеком
Отар Кушанашвили признался в интервью Даниилу Смирнову, что о многом думал во время борьбы с раком. Шоумен особенно сожалеет, что оскорблял людей. Он даже не мог вспомнить причины конфликтов с разными людьми, пока лежал в больнице. Все ссоры стали для него незначительными.
После победы над раком журналист решил извиниться перед всеми, кого обидел, пишет Gazeta.ru.
«Я был слишком суров с отдельными людьми. Я это быстро исправляю сейчас. Я задал себя целью! Восстанавливаю отношения, кроме тех, кто совсем Гитлер. Я не могу вспомнить… Это не стоит выеденного яйца! Ни одна ссора. Если, конечно, не оскорбили твою маму, детей твоих обидели, папу твоего», — признался Отар.
Также он переживает, что был неважным сыном и отцом.
«Сожалел, что брата недолюбил, маму и папу недолюбил. С детьми поласковее надо было быть. Я открывал глаза, начинал перебирать, думаю: «Господи, что тебе мешало обнять всех в тот момент», — констатировал Кушанашвили.
Ранее сообщалось, что телеведущий и журналист Отар Кушанашвили и его давняя спутница жизни - певица Ольга Фролова официально зарегистрировали свои отношения. Супруги рассказали в программе "Ты не поверишь!", что оформили брак из-за заболевания шоумена. С июня 2024 года Кушанашвили борется с раком.