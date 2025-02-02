Буйнов объяснил, почему никогда не играет в карты

Александр Буйнов на презентации фильма Льва Лещенко «О первой любви» рассказал журналистам о давней истории, напрочь отбившей у него интерес к азартным играм.

В молодости Александр в компании сел играть в карты с неким музыкантом, оказавшимся шулером. В результате он лишился целой машины стоимостью в пять тысяч рублей, информирует 5 Канал.

« М у з ы к а н т о к а з а л с я а ф е р и с т о м — и г р а л о н н а д в е р у к и . А я н и к о г д а в к а р т ы н е и г р а л , н о я п р о с т о з а в е л с я , в о ш е л в а з а р т . С т е х п о р я н е и г р а ю н и в к а р т ы , н и в д р у г и е а з а р т н ы е и г р ы » , — о б ъ я с н и л Б у й н о в .

Тогда все чудом закончилось хорошо. При поддержке присутствующих певец стал отыгрываться, шулер, видимо, не стал рисковать и Буйнов смог вернуть свои деньги и даже немного больше.

В декабре появились сообщения о срочной госпитализации Буйнова из-за тяжелого заболевания. Певцу якобы понадобилась операция на позвоночнике. Сам певец тогда эти слухи опроверг.