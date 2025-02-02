Буйнов объяснил, почему никогда не играет в карты
Александр Буйнов на презентации фильма Льва Лещенко «О первой любви» рассказал журналистам о давней истории, напрочь отбившей у него интерес к азартным играм.
В молодости Александр в компании сел играть в карты с неким музыкантом, оказавшимся шулером. В результате он лишился целой машины стоимостью в пять тысяч рублей, информирует 5 Канал.
«Музыкант оказался аферистом — играл он на две руки. А я никогда в карты не играл, но я просто завелся, вошел в азарт. С тех пор я не играю ни в карты, ни в другие азартные игры», — объяснил Буйнов.
Тогда все чудом закончилось хорошо. При поддержке присутствующих певец стал отыгрываться, шулер, видимо, не стал рисковать и Буйнов смог вернуть свои деньги и даже немного больше.
В декабре появились сообщения о срочной госпитализации Буйнова из-за тяжелого заболевания. Певцу якобы понадобилась операция на позвоночнике. Сам певец тогда эти слухи опроверг.