Новый дом Петрова не понравился его поклонникам

Александр Петров скоро станет отцом. Он принял решение продать квартиру и приобрести современный коттедж в элитном поселке между Новорижским и Рублево-Успенским шоссе.

© РИА Новости

Актер рассказал в микроблоге, что они с супругой Викторией самостоятельно нашли этот дом и оформили покупку.

Фотографию особняка Александр выложил в социальной сети.

© Instagram*

Однако современное здание с геометрическими формами не впечатлило его подписчиков, пишет «Комсомольская Правда». Они нашли в нем сходство с рабочими бытовками строителей.

Ранее сообщалось, что у Александра Петрова обнаружили 299 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Чаще всего артиста, который владеет четырьмя автомобилями (ВМW 840, Мercedes-Вenz GLЕ, Mitsubishi Outlander, Kia Rio), штрафовали за превышение скорости, нарушение правил парковки и стоянку в неположенном месте.

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