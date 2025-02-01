Шепелев рассказал о принципах воспитания сына
Платон, единственный сын Жанны Фриске, родился в 2013 году. Почти все свои 11 лет мальчик живет с отцом Дмитрием Шепелевым. Отец ранее практически не показывал ребенка публике.
Но в недавней беседе с журналистами Дмитрий поделился подробностями воспитания сына. Так, мальчику поступают предложения о съемках, но семья относится к ним очень избирательно, сообщает «Комсомольская Правда».
«Он сейчас в таком возрасте, когда ему интересно все, поэтому надо слушать папу, а папа говорит: "Иди учись!". Блестящий ум», – похвастался Шепелев.
Платон учится в школе, занимается баскетболом: зачислен в школу Олимпийского резерва, играет на фортепиано и гитаре. Дмитрия уже вызывали в школу из-за поведения ребенка, но телеведущий относится к его шалостям спокойно
Звездный отец не стал скрывать, что его уже вызывали в школу из-за поведения наследника, однако к детским шалостям он относится спокойно. Он уверен, что мальчики на то и мальчики, главное, что сын учится хорошо.
В этом году Шепелев впервые снялся с сыном от певицы Жанны Фриске в телевизионной передаче, а затем разрешил ему сыграть одну из ролей в сериале «Плакса». По всей видимости, телеведущий больше не намерен ограждать Платона от публичности, поэтому и стал появляться с ним на светских мероприятиях.