Поклонники взволнованы: расстались ли Депп и Власова?

В прошлом году в социальных сетях шло активное обсуждение романа голливудской звезды Джонни Деппа и бизнесвумен из России Юлии Власовой. Говорили о том, что актер уже даже сделал возлюбленной предложение и едва ли не открывает для нее ювелирный бизнес в России, пишет Рopcake.tv.

Но 31 января девушка отвечала на вопросы подписчиков и сообщила, что сейчас у нее нет парня. Мнения фолловеров разделились. Одни решили, что причиной расставания пары стало увлечение актера испанской моделью Джесс Бодиу. После отъезда Юлии на родину Джонни заметили в компании Джесс.

Другие же считают, что пара вполне могла уже узаконить отношения, и у девушки действительно нет парня, но есть муж.

В октябре минувшего года Юлия подтвердила роман с Джонни Деппом. Она познакомилась с артистом три года назад на кинофестивале в Карловых Варах — и с того момента пара находилась в романтических отношениях. В ноябре девушка рассказала, что планирует выйти замуж.