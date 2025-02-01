Погребняк пожаловалась на сложности оформления свадьбы на Маврикии

Мария Погребняк объяснила, почему они с Игорем Головинским решили сыграть свадьбу именно на Маврикии. Женщина назвала остров «целой вселенной воспоминаний», где начался их с мужем роман. Об этом пишет портал thevoicemag.

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Трудности возникли от того, что с маврикийцами было крайне тяжело договориться, чтобы организовать торжество. Сказывался разный менталитет и незнание русского языка.

Мария поблагодарила посольство РФ. Посол России на Маврикии Ирада Зейналова пришла ей на помощь. Благодаря этому за двое суток «русские ребята» сделали все, что было нужно для мероприятия.

Светская львица Мария Погребняк является многодетной мамой. Всего у российской телезвезды четыре сына. Артем, Павел и Алексей родились в браке бизнесвумен с футболистом Павлом Погребняком. Младший Владимир появился на свет от текущих отношений Марии с предпринимателем Игорем Головинским.