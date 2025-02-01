Лена Ленина требует прекратить «биллинг Анни Седоковой»

После самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы вокруг его бывшей супруги Анны Седоковой не смолкает скандал. Друзья и родственники спортсмена, а также некоторые подписчики стали обвинять певицу в случившейся трагедии.

Не оставили хейтеры без внимания и намеченный в Казахстане в День всех влюбленных концерт Анны. На нее обрушился шквал негодования – якобы ее появление на сцене оскорбит память Тиммы, пишет портал Womanhit.ru.

Лена Ленина возмущена сложившейся ситуацией. Светская львица говорит, что ей тоже жаль Яниса, принявшего такое трагическое решение, но она не считает его бывшую жену ответственной за случившееся.

Лена убеждена, что в этой истории если кого и винить, то самого Тимму, но никак не женщину, которая с ним развелась. И ничего нет плохого в том что Анна будет выступать с концертом. Жизнь должна продолжаться.

« Е й д е т е й к о р м и т ь н а д о . Ч т о о н а , т е п е р ь д о л ж н а у й т и в м о н а с т ы р ь и л и р у к и н а с е б я н а л о ж и т ь ? А м о ж е т в с е ж е о н а и м е е т п р а в о п р о д о л ж а т ь ж и т ь д а л ь ш е ? Ч е г о д о б и в а ю т с я х е й т е р ы ? П р е д л а г а ю с н я т ь б е л ы е п а л ь т о и п е р е с т а т ь у н и ч т о ж а т ь ж е н щ и н у и м а т ь ! » — т р е б у е т Л е н и н а .

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года в возрасте 32 лет.