Саева поделилась идеальной формулой похудения

Дина Саева поделилась с подписчиками радостной новостью – она вернулась в свой долгожданный вес – 49 килограммов. Правда, победе предшествовали четыре месяца «упорного труда», пишет издание super.

После достижения цели блогер рассказала, что вывела идеальную для себя формулу похудения.

Для начала следует понимать, что настоящие результаты может принести только комплексный подход. Для себя Дина выбрала интервальное голодание. Правда, адаптированное под собственный организм.

« Н а н а ч а л ь н о м э т а п е б ы л и с л о ж н о с т и — м о г л о д о х о д и т ь д о т о г о , ч т о я в о о б щ е п е р е с т а в а л а е с т ь , а п о т о м п о с р е д и н о ч и з а к а з ы в а л а ш о к о л а д к у и с ъ е д а л а ц е л у ю п л и т к у » , — с к а з а л а С а е в а .

Затем по совету врача Дина сократила «окно голодания» с 20 часов до 16. Тогда режим выстроился без срывов и мучений.

Дина Саева — одна из самых популярных контентмейкеров российского сегмента TikTok. В свое время российский Forbes поместил блогера на 2-е место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.