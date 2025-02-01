Поплавская высказалась о Лолите

Яна Поплавская вновь обрушилась на Лолиту Милявскую. Актриса в Телеграм-канале напомнила о давнем интервью с певицей, где та негативно высказывалась в адрес россиян. По мнению Поплавской, исполнительница не является достойной гражданкой страны.

« Н и к т о н е с к а з а л , ч т о М и л я в с к а я д о с т о й н а в ы с т у п а т ь н а с ц е н е д л я р о с с и я н , ч т о о н а д о с т о й н а я г р а ж д а н к а Р о с с и и . П о т о м у ч т о э т о г о н е т и н е м о г л о п р о з в у ч а т ь » , — з а я в и л а Я н а .

Как информирует издание passion.ru, Поплавская припомнила Лолите все, что возможно: и откровенные концертные костюмы, и исполнение песен иноагентов, пристрастие к обсценной лексике и посещение «голой вечеринки».

Поплавская поддержала массовую отмену концертов Лолиты. Яна убеждена, что российские граждане «терпеть не могут» певицу.

« О н а у т в е р ж д а е т , ч т о в е е о т м е н у „ в л о ж е н ы о г р о м н ы е д е н ь г и “ . С м е ш н о д а ж е п о д у м а т ь , ч т о к а к о й - т о с у м а с ш е д ш и й п о т р а т и л б ы н а э т о х о т я б ы к о п е й к у . В е р и т ь в т о , ч т о а д е к в а т н ы е р о с с и я н е е е т е р п е т ь н е м о г у т , о н а о т к а з ы в а е т с я » , — у б е ж д е н а Я н а .

Концерт Милявской в Кемерово был отменен под предлогом ремонта кабеля. Лолита отметила, что владельцы концертной площадки приняли решение провести ремонт электропроводки именно в день ее запланированного выступления – 17 февраля.

Певица Лолита жестко ответила об отмене концертов в Кузбассе

А руководитель площадки в Новокузнецке, где 15 февраля должен был пройти концерт, сообщил организаторам о невозможности провести шоу из-за того, что у них закончился паспорт безопасности объекта.

Лолита Милявская уточнила, что поклонники ее творчества, купившие билеты на концерт, смогут вернуть потраченные средства, а подписчикам посоветовала не посещать эти площадки