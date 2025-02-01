Поплавская назвала Милявскую недостойной гражданкой России

Яна Поплавская вновь обрушилась на Лолиту Милявскую. Актриса в Телеграм-канале напомнила о давнем интервью с певицей, где та негативно высказывалась в адрес россиян. По мнению Поплавской, исполнительница не является достойной гражданкой страны.

Поплавская высказалась о Лолите
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«Никто не сказал, что Милявская достойна выступать на сцене для россиян, что она достойная гражданка России. Потому что этого нет и не могло прозвучать», заявила Яна.

Как информирует издание passion.ru, Поплавская припомнила Лолите все, что возможно: и откровенные концертные костюмы, и исполнение песен иноагентов, пристрастие к обсценной лексике и посещение «голой вечеринки».

Поплавская поддержала массовую отмену концертов Лолиты. Яна убеждена, что российские граждане «терпеть не могут» певицу.

«Она утверждает, что в ее отмену вложены огромные деньги. Смешно даже подумать, что какой-то сумасшедший потратил бы на это хотя бы копейку. Верить в то, что адекватные россияне ее терпеть не могут, она отказывается», убеждена Яна.

Концерт Милявской в Кемерово был отменен под предлогом ремонта кабеля. Лолита отметила, что владельцы концертной площадки приняли решение провести ремонт электропроводки именно в день ее запланированного выступления – 17 февраля.

Певица Лолита жестко ответила об отмене концертов в Кузбассе

А руководитель площадки в Новокузнецке, где 15 февраля должен был пройти концерт, сообщил организаторам о невозможности провести шоу из-за того, что у них закончился паспорт безопасности объекта.

Лолита Милявская уточнила, что поклонники ее творчества, купившие билеты на концерт, смогут вернуть потраченные средства, а подписчикам посоветовала не посещать эти площадки

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