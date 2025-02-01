Поплавская высказалась о Лолите

Поплавская назвала Милявскую недостойной гражданкой России
Яна Поплавская вновь обрушилась на Лолиту Милявскую. Актриса в Телеграм-канале напомнила о давнем интервью с певицей, где та негативно высказывалась в адрес россиян. По мнению Поплавской, исполнительница не является достойной гражданкой страны.
«Никто не сказал, что Милявская достойна выступать на сцене для россиян, что она достойная гражданка России. Потому что этого нет и не могло прозвучать», — заявила Яна.
Как информирует издание passion.ru, Поплавская припомнила Лолите все, что возможно: и откровенные концертные костюмы, и исполнение песен иноагентов, пристрастие к обсценной лексике и посещение «голой вечеринки».
Поплавская поддержала массовую отмену концертов Лолиты. Яна убеждена, что российские граждане «терпеть не могут» певицу.
«Она утверждает, что в ее отмену „вложены огромные деньги“. Смешно даже подумать, что какой-то сумасшедший потратил бы на это хотя бы копейку. Верить в то, что адекватные россияне ее терпеть не могут, она отказывается», — убеждена Яна.
Концерт Милявской в Кемерово был отменен под предлогом ремонта кабеля. Лолита отметила, что владельцы концертной площадки приняли решение провести ремонт электропроводки именно в день ее запланированного выступления – 17 февраля.
Певица Лолита жестко ответила об отмене концертов в Кузбассе
А руководитель площадки в Новокузнецке, где 15 февраля должен был пройти концерт, сообщил организаторам о невозможности провести шоу из-за того, что у них закончился паспорт безопасности объекта.
Лолита Милявская уточнила, что поклонники ее творчества, купившие билеты на концерт, смогут вернуть потраченные средства, а подписчикам посоветовала не посещать эти площадки