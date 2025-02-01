Исполнительница хита «Сигма бой» назвала секрет успеха песни

Одна из исполнительниц хита «Сигма бой». 12-летняя певица Мария Янковская рассказала РИА Новости о своем попадании в чат Billboard.

© Газета.Ru

По словам Янковской, она не знала о мировом музыкальном чарте Billboard, пока не попала в него с песней, которую исполняет с 11-летней певицей Betsy (настоящее имя Светлана Чертищева).

« М н е м а м а с к а з а л а , ч т о я в м и р о в о м ч а р т е н а с е д ь м о м м е с т е . Я п р о с т о б е г а л а п о д о м у , о р а л а и н е м о г л а п о в е р и т ь : « Ч т о ? М и р о в о й ч а р т ? В с м ы с л е ? К а к я т а м м о г л а в о о б щ е о к а з а т ь с я ? » — в с п о м и н а л а а р т и с т к а н а ф а н - в с т р е ч е .

Секрет хита «Сигма Бой», по мнению девочки, в идеальном сочетании мелодии и танца.

« М н е о ч е н ь н р а в и т с я н а ш а м е л о д и я и м у з ы к а л ь н ы й т а н е ц . И , к о н е ч н о ж е , н а ш и г о л о с а , я с ч и т а ю , о ч е н ь г а р м о н и р у ю т » , — п о д е л и л а с ь м н е н и е м о н а .

Сейчас Янковская и Чертищева планируют выступать сольно.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/ Pop Songs» от Billboard.

Накануне депутат Европарламента Петр Быстрон назвал хит «Сигма бой» хорошей поп-песней.