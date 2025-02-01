Галич призналась, что тяжело переносит беременность

Ида Галич недавно публично призналась, что беременна второй раз. Блогер делится подробностями своего состояния в социальной сети.

Галич призналась, что тяжело переносит беременность
© РИА Новости

Ида рассказала, что первые три месяца беременности были для нее непростыми. Но по прошествии первого триместра самочувствие улучшилось. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«Малышок у нас, конечно, путешественник. Это так удивительно. Ведь первые три месяца дались мне очень сложно. Я думала, что буду лежать лежа всю беременность», - написала Галич в Telegram-канале.

У Иды уже есть сын Леон, которого она родила в 2020 году. С отцом ребенка телеведущая развелась, когда мальчику был только год. Сейчас звезда беременна от бизнесмена Олега Ледвича, который сделал ей предложение руки и сердца.