Галич призналась, что тяжело переносит беременность
Ида Галич недавно публично призналась, что беременна второй раз. Блогер делится подробностями своего состояния в социальной сети.
Ида рассказала, что первые три месяца беременности были для нее непростыми. Но по прошествии первого триместра самочувствие улучшилось. Об этом пишет «Комсомольская Правда».
«Малышок у нас, конечно, путешественник. Это так удивительно. Ведь первые три месяца дались мне очень сложно. Я думала, что буду лежать лежа всю беременность», - написала Галич в Telegram-канале.
У Иды уже есть сын Леон, которого она родила в 2020 году. С отцом ребенка телеведущая развелась, когда мальчику был только год. Сейчас звезда беременна от бизнесмена Олега Ледвича, который сделал ей предложение руки и сердца.