Галич призналась, что тяжело переносит беременность

Ида Галич недавно публично призналась, что беременна второй раз. Блогер делится подробностями своего состояния в социальной сети.

Ида рассказала, что первые три месяца беременности были для нее непростыми. Но по прошествии первого триместра самочувствие улучшилось. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

« М а л ы ш о к у н а с , к о н е ч н о , п у т е ш е с т в е н н и к . Э т о т а к у д и в и т е л ь н о . В е д ь п е р в ы е т р и м е с я ц а д а л и с ь м н е о ч е н ь с л о ж н о . Я д у м а л а , ч т о б у д у л е ж а т ь л е ж а в с ю б е р е м е н н о с т ь » , - н а п и с а л а Г а л и ч в T e l e g r a m - к а н а л е .

У Иды уже есть сын Леон, которого она родила в 2020 году. С отцом ребенка телеведущая развелась, когда мальчику был только год. Сейчас звезда беременна от бизнесмена Олега Ледвича, который сделал ей предложение руки и сердца.