Наталья Штурм рассказала, что испанцы ждут возвращения русских туристов
Наталья Штурм недавно вернулась из Испании. По мнению певицы, местные жители, которые и ранее хорошо встречали русских, стали еще более гостеприимными и дружелюбными.
Как информирует «Московский Комсомолец», по известным причинам турпоток из России в Испанию почти иссяк. От этого страдают местные предприниматели.
«Мне один местный так и сказал: «Нет сил терпеть, что без вас курортные сезоны проходят. Мы хотим, чтобы все было, как раньше. Потому что русские привносили особый колорит»», - объяснила Штурм.
Наталья отметила, что цены в местных супермаркетах повысились почти вдвое. Дешевых продуктов на курортах не найти.
Наталья Штурм попала в неприятную историю в 2023 году. Тогда Штурм обокрал ее 50-летний бойфренд из Европы. Это произошло в Испании, где пара отдыхала вместе. Внезапно мужчина стал вести себя странно и уехал. Артистка обнаружила, что он украл у нее полторы тысячи евро.