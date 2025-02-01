Наталья Штурм рассказала, что испанцы ждут возвращения русских туристов

Наталья Штурм недавно вернулась из Испании. По мнению певицы, местные жители, которые и ранее хорошо встречали русских, стали еще более гостеприимными и дружелюбными.

Как информирует «Московский Комсомолец», по известным причинам турпоток из России в Испанию почти иссяк. От этого страдают местные предприниматели.

« М н е о д и н м е с т н ы й т а к и с к а з а л : « Н е т с и л т е р п е т ь , ч т о б е з в а с к у р о р т н ы е с е з о н ы п р о х о д я т . М ы х о т и м , ч т о б ы в с е б ы л о , к а к р а н ь ш е . П о т о м у ч т о р у с с к и е п р и в н о с и л и о с о б ы й к о л о р и т » » , - о б ъ я с н и л а Ш т у р м .

Наталья отметила, что цены в местных супермаркетах повысились почти вдвое. Дешевых продуктов на курортах не найти.

Наталья Штурм попала в неприятную историю в 2023 году. Тогда Штурм обокрал ее 50-летний бойфренд из Европы. Это произошло в Испании, где пара отдыхала вместе. Внезапно мужчина стал вести себя странно и уехал. Артистка обнаружила, что он украл у нее полторы тысячи евро.