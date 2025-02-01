Поргина рассказала, кто спас ей жизнь

Людмила Поргина сейчас отдыхает в Арабских Эмиратах. Сюда она раньше часто приезжала с покойным супругом Николаем Караченцевым.

Как сообщает АиФ, Поргина покинула Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» еще в 2023 году.

« Я с е й ч а с в Д у б а е . В Л е н к о м е у ж е н е с л у ж у , к а к у м е р л а И н н а М и х а й л о в н а Ч у р и к о в а , я с р а з у п о д а л а з а я в л е н и е о б у х о д е . М н е с т а л о о д и н о к о , а с к е м и г р а т ь ? Н е т т а л а н т л и в ы х а к т е р о в » , — р а с с к а з а л а в д о в а К а р а ч е н ц е в а .

Актриса призналась, что последние пару лет были для нее очень тяжелыми. Так, она рассказала, как однажды ей спас жизнь ее садовник.

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Людмила Андреевна почувствовала себя плохо по пути на дачу. Она была вынуждена позвонить садовнику и попросить, чтобы он вызвал скорую помощь.

« Я е м у с к а з а л а : « М е н я т р я с е т , у м е н я , в и д н о , д а в л е н и е , м н е п л о х о , с л е з ы т е к у т » . М н е п о в е з л о , я п р и е х а л а н а д а ч у , с л а в а б о г у , с к о р а я у ж е б ы л а » , — с к а з а л а П о р г и н а .

Тогда актриса чуть не умерла – образовался тромб. Наступило предынфарктное состояние. Реабилитация заняла около года.