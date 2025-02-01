Леонтьев оплакивает близкого друга

Валерий Леонтьев и его супруга потеряли близкого друга. За два дня до своего 80-летия ушел из жизни композитор Михаил Герцман. Леонтьев и Герцман познакомились много лет назад, еще в молодости. Они дружили семьями, ходили друг к другу в гости, вместе проводили досуг. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».

Композитор попал в реанимацию в тяжелом состоянии после инсульта. Леонтьев потратил много сил на спасение товарища, искал для него лучших врачей, но болезнь оказалась сильнее.

« Ж е с т о к о е в р е м я и н е с п о с о б н о с т ь ч е л о в е к а п о б е д и т ь б о л е з н и о т б и р а е т у н а с л у ч ш и х л ю д е й и д о б р ы х д р у з е й » , - п о ж а л о в а л с я В а л е р и й Я к о в л е в и ч .

Валерий Леонтьев – известный советский и российский певец, чьи хиты, такие как «Вернисаж», «Дельтаплан», «Зеленый свет» и «Казанова», приобрели огромную популярность. Он является кавалером орденов «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, «Почета» и «Дружбы».