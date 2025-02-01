Звезду «Папиных дочек» превращает в инвалида старая травма

Сергею Фролову, который играл профессора психологии Зубчинского в «Папиных дочках», трудно ходить. Актеру потребовалась экстренная помощь врачей из-за острой боли в ноге.

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Фролов страдает от последствий старой травмы. В 2020 году из-за натоптыша от неудобной обуви у него образовался нарыв, затем нагноение распространилось, и актеру ампутировали несколько пальцев на ноге. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.

Сейчас у 50-летнего Сергея вновь пошло воспаление костей стопы. Артист с трудом передвигается. Фролову рекомендовали лечь в стационар. Но Сергей пока не соглашается на госпитализацию и продолжает выходить на сцену.

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«Папины дочки» — популярный российский ситком, который в течение семи лет шел на канале СТС. Один из самых высокорейтинговых проектов канала пользовался популярностью у зрителей и критиков и даже четыре раза удостоился «ТЭФИ». Последний 20-й сезон комедийного сериала вышел на экраны в 2013 году. В январе 2023 года стало известно о том, что «Папины дочки» получат новый сезон в 20 серий.