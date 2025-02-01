Актеру из "Папиных дочек" Фролову потребовалась помощь врачей после ампутации

Российскому актеру Сергею Фролову понадобилась экстренная помощь врачей. Об этом пишет SHOT.

Актеру из "Папиных дочек" Фролову потребовалась помощь врачей после ампутации
© Российская Газета

Как утверждает канал, после ампутации пальцев ноги у Фролова "диагностировали серьезное поражения костей, сейчас артист с трудом передвигается".

По данным ресурса, 50-летний исполнитель "в очередной раз пожаловался на острые боли в ноге - у актера серьезно воспалилась послеоперационная рана на правой стопе".

Выяснилось, что это следствие старой травмы, пишет канал, уточнив: "еще в 2020 году у актера образовался натоптыш от неудобной обуви, он загноился, и в итоге хирурги провели несколько операций и ампутировали ему почти все пальцы на ноге".

Врачи рекомендовали Фролову лечь в стационар, но Сергей заявил ресурсу, что, несмотря на проблемы со здоровьем, пока не согласился на госпитализацию и продолжает играть в спектаклях.

Сергей Фролов родился в 1974-м в Москве. На экране - с конца 1990-х. В списке работ - более 110 проектов: "Папины дочки", "Везучий случай!", "Не надо печалиться", "Медсестра", "Доктор Лиза", "Склифосовский".

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Сергей Фролов
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