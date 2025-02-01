Актеру из "Папиных дочек" Фролову потребовалась помощь врачей после ампутации

Российскому актеру Сергею Фролову понадобилась экстренная помощь врачей. Об этом пишет SHOT.

Как утверждает канал, после ампутации пальцев ноги у Фролова "диагностировали серьезное поражения костей, сейчас артист с трудом передвигается".

По данным ресурса, 50-летний исполнитель "в очередной раз пожаловался на острые боли в ноге - у актера серьезно воспалилась послеоперационная рана на правой стопе".

Выяснилось, что это следствие старой травмы, пишет канал, уточнив: "еще в 2020 году у актера образовался натоптыш от неудобной обуви, он загноился, и в итоге хирурги провели несколько операций и ампутировали ему почти все пальцы на ноге".

Врачи рекомендовали Фролову лечь в стационар, но Сергей заявил ресурсу, что, несмотря на проблемы со здоровьем, пока не согласился на госпитализацию и продолжает играть в спектаклях.

Сергей Фролов родился в 1974-м в Москве. На экране - с конца 1990-х. В списке работ - более 110 проектов: "Папины дочки", "Везучий случай!", "Не надо печалиться", "Медсестра", "Доктор Лиза", "Склифосовский".