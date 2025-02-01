Кравец обрушилась на Пугачева за травлю Седоковой
Алена Кравец встала на защиту Анны Седоковой. В эфире шоу «Пусть говорят» шла речь о латвийском баскетболисте Янисе Тимме, покончившим с собой после развода с певицей.
Блогер Марк Пугачев, называющий себя другом Тиммы, винил в случившемся Анну и не стеснялся в выражениях, комментируя ситуацию, и переходил к прямым угрозам. Так, он заявил, что задаст трепку каждому, кто будет защищать Седокову, которую прямо называл убийцей Яниса. Об этом пишет издание passion.ru.
Кравец в микроблоге написала, что, по ее мнению, Пугачев «заигрался и перепутал времена». Она считает, что Марк забыл, что живет не в 90-х годах.
«С кем он разбираться собрался? Со мной?! Травлей Ани Седоковой он уже занимается весь последний месяц! Кто этому персонажу с сомнительной репутацией дал право на это?! В себя поверил? В свою безнаказанность?», — сказала Кравец.
Алена посоветовала Марку с такой же энергией отправиться на защиту Родины, а не сбегать за границу «как последнему трусу».
Ранее юрист Виктор Безъязычный пообщался с журналистами Телеграм-канала «Звездач» и прокомментировал слова Пугачева.
«Криминалистическая экспертиза уже проведена — это, увы, самоубийство. Обвинять можно в чем угодно, но без юридического обоснования эти слова — лишь колыхание воздуха. А в данном случае, вполне может быть квалифицированно как клевета, порочащая честь и достоинство», — отметил Виктор.
Юрист добавил, что здесь может дойти до уголовного наказания, и Пугачеву придется объяснять свои слова в адрес Седоковой уже в суде.