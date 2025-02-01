Кравец обрушилась на Пугачева за травлю Седоковой

Алена Кравец встала на защиту Анны Седоковой. В эфире шоу «Пусть говорят» шла речь о латвийском баскетболисте Янисе Тимме, покончившим с собой после развода с певицей.

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Блогер Марк Пугачев, называющий себя другом Тиммы, винил в случившемся Анну и не стеснялся в выражениях, комментируя ситуацию, и переходил к прямым угрозам. Так, он заявил, что задаст трепку каждому, кто будет защищать Седокову, которую прямо называл убийцей Яниса. Об этом пишет издание passion.ru.

Кравец в микроблоге написала, что, по ее мнению, Пугачев «заигрался и перепутал времена». Она считает, что Марк забыл, что живет не в 90-х годах.

« С к е м о н р а з б и р а т ь с я с о б р а л с я ? С о м н о й ? ! Т р а в л е й А н и С е д о к о в о й о н у ж е з а н и м а е т с я в е с ь п о с л е д н и й м е с я ц ! К т о э т о м у п е р с о н а ж у с с о м н и т е л ь н о й р е п у т а ц и е й д а л п р а в о н а э т о ? ! В с е б я п о в е р и л ? В с в о ю б е з н а к а з а н н о с т ь ? » , — с к а з а л а К р а в е ц .

Алена посоветовала Марку с такой же энергией отправиться на защиту Родины, а не сбегать за границу «как последнему трусу».

Ранее юрист Виктор Безъязычный пообщался с журналистами Телеграм-канала «Звездач» и прокомментировал слова Пугачева.

« К р и м и н а л и с т и ч е с к а я э к с п е р т и з а у ж е п р о в е д е н а — э т о , у в ы , с а м о у б и й с т в о . О б в и н я т ь м о ж н о в ч е м у г о д н о , н о б е з ю р и д и ч е с к о г о о б о с н о в а н и я э т и с л о в а — л и ш ь к о л ы х а н и е в о з д у х а . А в д а н н о м с л у ч а е , в п о л н е м о ж е т б ы т ь к в а л и ф и ц и р о в а н н о к а к к л е в е т а , п о р о ч а щ а я ч е с т ь и д о с т о и н с т в о » , — о т м е т и л В и к т о р .

Юрист добавил, что здесь может дойти до уголовного наказания, и Пугачеву придется объяснять свои слова в адрес Седоковой уже в суде.