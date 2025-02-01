Седокова повздорила с грузинским борцом

Певица Анна Седокова попала в скандал на популярном шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов», сообщила пресс-служба телеканала ТНТ. У артистки случился конфликт с борцом Торнике Квитатиани, который обвинил певицу в нечестной игре и несоблюдении данных обещаний, передает «Газета.Ru».

К а к м у ж ч и н а г р у з и н м о ж е т с п л е т н и ч а т ь ? З а ч е м о н к р и ч и т н а м е н я ? Я н е з н а ю , п о ч е м у о н т а к н е н а в и д и т ж е н щ и н . К т о е г о т а к р а н и л ? И л и ч т о ? — в о з м у т и л а с ь С е д о к о в а .

Причина ссоры пока не раскрывается. Выпуск, который прояснит ситуацию, выйдет в эфир 2 февраля, отметили на телеканале.

Ранее оказалось, что Седокова была опрошена в качестве свидетеля по факту самоубийства ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Криминалист Михаил Игнатов указал, что это не считается официальным допросом: пока никто ни в чем ее не подозревает, расследование продолжается, специалисты анализируют переписки погибшего.

До этого знакомая Тиммы, правозащитница Светлана Грачева подчеркнула, что семья баскетболиста не может его похоронить, пока не закончатся все дополнительные экспертизы. По ее словам, из-за этого близкие Яниса отказались от кремации, так как не исключают дальнейшей эксгумации, если это понадобится следователям.