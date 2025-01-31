Родственники Максимовой рассказали о борьбе за 10-миллиардное наследство ее сына

После своей смерти от рака в 2021 году младший сын народной артистки России Раисы Максимовой, Алексей Гриневич, оставил имущество общей стоимостью 10 миллиардов рублей.

© Вечерняя Москва

В свое время он приобрел квартиры на Арбате и Тверской улице, а также у него осталось три дома на Николиной горе, иностранные счета и недвижимость. После его смерти все имущество должно было перейти к супруге, но Раиса Максимова признала его любовницу, Елену Шойко, и их сына Митю, после чего переписала на него квартиру на Тверской улице стоимостью 100 миллионов рублей. Помимо этого, у Алексея была и жена Наталья, от которой у него есть две дочери.

Старший сын Максимовой Андрей Гриневич и ее внучки заявили, что им не давали видеться с бабушкой, в то время как Шойко не согласилась с их словами, подчеркнув, что за последние 10 лет никто не появлялся у нее дома.

— К в а р т и р у н а Т в е р с к о й Раисе Викторовне дал театр. Потом она была оформлена на мужа и детей. После записана на уже бабушку и Алексея. А когда умер Алексей, его доля была завещана Мите. То есть на 50 процентов она принадлежит внуку Мите по договору дарения, вторая в наследственной массе, — пояснила любовница Алексея.

Теперь Елена отказывается пускать родственников Максимовой в квартиру, где артистка прожила свои последние дни, и, помимо этого, заявила, что будет отстаивать 10-миллиардное наследство ради своего сына, передает Starhit.ru.

15 ноября 2024 года СМИ сообщили, что Елена Шойко никогда не находилась в близких отношениях с Раисой Максимовой, но после того, как женщине диагностировали анемию и назначили переливание крови, невестка одной из первых проведала ее в больнице. По словам внучки Максимовой, Шойко пыталась вызвать к себе доверие, попутно жалуясь на проблемы с жильем и намекая на квартиру актрисы в центре Москвы.