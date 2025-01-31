«Поджилки трясутся»: Джигурда объяснил, почему российские звезды падки на западных коллег
Актер и певец Никита Джигурда сходил в кинотеатр «Октябрь» на презентацию турецкой романтической комедии «Оставь это ветру».
Как пояснил шоумен, он пришел, чтобы живьем посмотреть на свою любимую турецкую актрису Ханде Эрчел.
«У нас сейчас как-то мало подобных мероприятий. Я даже несколько соскучился по таким событиям. А тут визит в Москву актрисы из моего любимого сериала «Постучись в мою дверь». Мне очень было интересно посмотреть на нее живьем — красивая девушка. Да и всем нашим артистам, которые неравнодушны к турецким мыльным операм, тоже было интересно посмотреть на этих актеров», — рассказал он в беседе с ОСН.
Артист также отметил, что пообщаться близко с турецкими артистами ему не удалось, но у него и не было цели познакомиться с ними.
«Зачем мне это? Во-первых, я сам артист и знаю, как сложно постоянно быть в центре внимания. Во-вторых, там и так было достаточно людей, с которыми им нужно было общаться, у меня нет никакого интересно знакомиться с этими артистами. Более того, я не говорю на их языке, а русский они тоже вряд ли понимают», — пояснил Джигурда.
По его словам, многие российские звезды падки на западных коллег, которые приезжают из других стран, так как это особенность наших артистов.
«Приехала бы на соседнюю площадку Джоли, так они бы сбежали все туда, забыв о турецких актерах. Это особенность наших артистов, они вроде и сами звезды, но стоит появиться на горизонте кому-то более значимому, у них аж поджилки трясутся. А некоторые из них пытаются найти выгоду от такого знакомства и просочиться в Голливуд, как Юра Борисов», — подчеркнул актер.
Сама романтическая комедия, которую презентовали турецкие звезды, Джигурде не понравилась. Он назвал сюжет весьма тривиальным и обыденным.
Ранее сообщалось, что Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины включило Джигурду в список лиц, которые «угрожают национальной безопасности страны».