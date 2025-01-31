Джигурда объяснил, почему российские звезды падки на западных коллег

Актер и певец Никита Джигурда сходил в кинотеатр «Октябрь» на презентацию турецкой романтической комедии «Оставь это ветру».

Как пояснил шоумен, он пришел, чтобы живьем посмотреть на свою любимую турецкую актрису Ханде Эрчел.

« У н а с с е й ч а с к а к - т о м а л о п о д о б н ы х м е р о п р и я т и й . Я д а ж е н е с к о л ь к о с о с к у ч и л с я п о т а к и м с о б ы т и я м . А т у т в и з и т в Москву актрисы из моего любимого сериала «Постучись в мою дверь». Мне очень было интересно посмотреть на нее живьем — красивая девушка. Да и всем нашим артистам, которые неравнодушны к турецким мыльным операм, тоже было интересно посмотреть на этих актеров», — рассказал он в беседе с ОСН.

Артист также отметил, что пообщаться близко с турецкими артистами ему не удалось, но у него и не было цели познакомиться с ними.

« З а ч е м м н е э т о ? В о - п е р в ы х , я с а м а р т и с т и з н а ю , к а к с л о ж н о п о с т о я н н о б ы т ь в ц е н т р е в н и м а н и я . В о - в т о р ы х , т а м и т а к б ы л о д о с т а т о ч н о л ю д е й , с к о т о р ы м и и м н у ж н о б ы л о о б щ а т ь с я , у м е н я н е т н и к а к о г о и н т е р е с н о з н а к о м и т ь с я с э т и м и а р т и с т а м и . Б о л е е т о г о , я н е г о в о р ю н а и х я з ы к е , а р у с с к и й о н и т о ж е в р я д л и п о н и м а ю т » , — п о я с н и л Джигурда.

По его словам, многие российские звезды падки на западных коллег, которые приезжают из других стран, так как это особенность наших артистов.

« П р и е х а л а б ы н а с о с е д н ю ю п л о щ а д к у Д ж о л и , т а к о н и б ы с б е ж а л и в с е т у д а , з а б ы в о т у р е ц к и х а к т е р а х . Э т о о с о б е н н о с т ь н а ш и х а р т и с т о в , о н и в р о д е и с а м и з в е з д ы , н о с т о и т п о я в и т ь с я н а г о р и з о н т е к о м у - т о б о л е е з н а ч и м о м у , у н и х а ж п о д ж и л к и т р я с у т с я . А н е к о т о р ы е и з н и х п ы т а ю т с я н а й т и в ы г о д у о т т а к о г о з н а к о м с т в а и п р о с о ч и т ь с я в Голливуд, как Юра Борисов», — подчеркнул актер.

Сама романтическая комедия, которую презентовали турецкие звезды, Джигурде не понравилась. Он назвал сюжет весьма тривиальным и обыденным.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины включило Джигурду в список лиц, которые «угрожают национальной безопасности страны».