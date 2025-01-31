Самойлова «проехалась» по собственной внешности

Оксана Самойлова вкладывает огромные средства и усилия в свою внешность. Однако не всегда бьюти-метаморфозы устраивают блогершу.

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Сегодня супруга Джигана опубликовала в соцсетях видео, в котором рассказала об одной детали.

« Я п а р у д н е й н а з а д н а р а с т и л а р е с н и ц ы . Я п р о с т о м е с т а с е б е н е н а х о ж у , я н е м о г у с м о т р е т ь н а с е б я в з е р к а л о . М а к с и м а л ь н о т у п о й в з г л я д с н и м и . О б о ж е , я в с я и з в е л а с ь у ж е . Я н е м о г у д о е х а т ь с н я т ь и х , м н е н е к о г д а » , — э м о ц и о н а л ь н о в ы с к а з а л а с ь С а м о й л о в а .

Ранее Оксана пожаловалась на Джигана. По словам блогерши, в их семье случаются жесткие скандалы из-за того, что муж ворует ее бьюти-аксессуар.

До этого мать четырех детей рассказала, за что она на самом деле любит Джигана — у Самойловой довольно прагматичный подход к отношениям.