Самойлова «проехалась» по собственной внешности

«Не могу смотреть в зеркало»: Самойлова рассказала о переменах во внешности
Оксана Самойлова вкладывает огромные средства и усилия в свою внешность. Однако не всегда бьюти-метаморфозы устраивают блогершу.
Сегодня супруга Джигана опубликовала в соцсетях видео, в котором рассказала об одной детали.
«Я пару дней назад нарастила ресницы. Я просто места себе не нахожу, я не могу смотреть на себя в зеркало. Максимально тупой взгляд с ними. О боже, я вся извелась уже. Я не могу доехать снять их, мне некогда», — эмоционально высказалась Самойлова.
Ранее Оксана пожаловалась на Джигана. По словам блогерши, в их семье случаются жесткие скандалы из-за того, что муж ворует ее бьюти-аксессуар.
До этого мать четырех детей рассказала, за что она на самом деле любит Джигана — у Самойловой довольно прагматичный подход к отношениям.