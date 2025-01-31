Божена Рынска раскрыла, как погибшая Лена Миро изменилась в браке с американцем

В Сети продолжают обсуждать внезапную трагическую смерть скандально известного блогера Лены Миро. Еще несколько дней назад информации о том, как это случилось, было крайне мало. С каждым днем появляются все новые и новые подробности. Сначала по документам из открытых источников удалось установить, что Елены Мироненко действительно нет в живых. После этого смерть Миро публично подтвердил ее муж, американский фотограф Ричард Прайд, посвятив ей душераздирающий пост в запрещенной соцсети.

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Сегодня о Лене высказалась журналистка Божена Рынска, которая при жизни блогера с ней общалась и даже помогла оформить документы для переезда в Америку. Рынка рассказала, как долго Лена была в коме после ДТП и где в итоге умерла.

« Э т о а в а р и я . Л е н у с б и л а м а ш и н а н а п е ш е х о д н о м п е р е х о д е . П о и р о н и и с у д ь б ы о н а в э п а т а ж н о м п о с т е п и с а л а , ч т о « м е р з к и х с т а р у х н а д о с б и в а т ь , к а к к е г л и » . И в о т … Н е б е с н ы й р е ж и с с е р б ы в а е т и г р и в . Лена провела в коме много месяцев и в итоге умерла в хосписе города Боулдер, Колорадо», - написала Божена Рынска в личном Telegram-канале.

Также Божена раскрыла, как блогер, писавшая едкие тексты про знаменитостей, изменилась после замужества.