Божена Рынска раскрыла, как погибшая Лена Миро изменилась в браке с американцем
В Сети продолжают обсуждать внезапную трагическую смерть скандально известного блогера Лены Миро. Еще несколько дней назад информации о том, как это случилось, было крайне мало. С каждым днем появляются все новые и новые подробности. Сначала по документам из открытых источников удалось установить, что Елены Мироненко действительно нет в живых. После этого смерть Миро публично подтвердил ее муж, американский фотограф Ричард Прайд, посвятив ей душераздирающий пост в запрещенной соцсети.
Сегодня о Лене высказалась журналистка Божена Рынска, которая при жизни блогера с ней общалась и даже помогла оформить документы для переезда в Америку. Рынка рассказала, как долго Лена была в коме после ДТП и где в итоге умерла.
«Это авария. Лену сбила машина на пешеходном переходе. По иронии судьбы она в эпатажном посте писала, что «мерзких старух надо сбивать, как кегли». И вот… Небесный режиссер бывает игрив. Лена провела в коме много месяцев и в итоге умерла в хосписе города Боулдер, Колорадо», - написала Божена Рынска в личном Telegram-канале.
Также Божена раскрыла, как блогер, писавшая едкие тексты про знаменитостей, изменилась после замужества.
«Поручительство на визу О1 в Америку ей давала я. Просто она попросила, а я была в великодушном настроении. Лена когда-то меня травила, потом подлизывалась. Она очень подобрела, выйдя замуж. Была абсолютно счастлива. Советовалась со мной про сумки и платья. Брак был счастливый с обеих сторон. Остался ли у нее ребенок, не знаю. Но в сытости и любимости она очень изменилась к лучшему», - написала Божена Рынка.