Natan жестко высказался в адрес Водонаевой, обвинившей его в измене

Рэпер Natan (Натан Миров) ответил ведущей Алене Водонаевой на слова о его измене жене с блогером Лерчек (Валерия Чекалина). Пост музыкант опубликовал в Telegram-канале.

Миров выложил видео, на котором Водонаева говорит об отношениях Натана с другими девушками. В нем ведущая заявила, что рэпер на шоу «Звезды в Джунглях» «перецеловался» и «не только».

« Е щ е о д и н ч е л о в е к , у к о т о р о г о е с т ь и н ф о р м а ц и я и р а с п и с а н и е м о е г о < . . . > . Г д е о н б ы л , в к а к о м ч е л о в е к е и в к а к о е в р е м я » , — п о д п и с а л N a t a n р о л и к .

Напомним, в октябре в Сети распространилось видео, на котором Миров целовался с Чекалиной на шоу «Звезды в джунглях». Сам Natan после этого заявлял, что у них с блогером действительно возникла симпатия, однако он все равно собирается сохранить семью. После этого жена рэпера Анастасия Шевцова заявила, что ушла от супруга. Она призналась, что приняла решение еще до скандального видео.