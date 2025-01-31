Звезда «Физрука» рассказал о драке с немцами из-за национальности

Актер Владимир Сычев, известный по ролям в сериалах «Физрук» и «Жизнь по вызову», признался, что год назад подрался во время своего отпуска с туристами из Германии. Об этом он рассказал в интервью «Леди Mail.ru».

Звезда «Физрука» рассказал о драке с немцами из-за национальности
© РИА Новости

По словам Сычева, в его жизни было много драк, а в последний раз он подрался из-за конфликта на отдыхе с другими туристами. Причиной стало оскорбление со стороны немцев по национальному признаку.

«В жизни я и правда много дрался. Крайний раз год назад, когда был в отпуске. Закусились с туристами из Германии, которые некрасиво отзывались о моей национальности и Родине. Пришлось их побить, одного я нормально так ушатал», сообщил Владимир.

Ранее стало известно, что другая звезда сериала «Физрук» Дмитрий Нагиев признался, что скопировал образ учителя физкультуры Фомы, роль которого исполнил, со своего родного брата.

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