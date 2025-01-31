Звезда «Физрука» рассказал о драке с немцами из-за национальности

Актер Владимир Сычев, известный по ролям в сериалах «Физрук» и «Жизнь по вызову», признался, что год назад подрался во время своего отпуска с туристами из Германии. Об этом он рассказал в интервью «Леди Mail.ru».

По словам Сычева, в его жизни было много драк, а в последний раз он подрался из-за конфликта на отдыхе с другими туристами. Причиной стало оскорбление со стороны немцев по национальному признаку.

« В ж и з н и я и п р а в д а м н о г о д р а л с я . К р а й н и й р а з — г о д н а з а д , к о г д а б ы л в о т п у с к е . З а к у с и л и с ь с т у р и с т а м и и з Г е р м а н и и , к о т о р ы е н е к р а с и в о о т з ы в а л и с ь о м о е й н а ц и о н а л ь н о с т и и Р о д и н е . П р и ш л о с ь и х п о б и т ь , о д н о г о я н о р м а л ь н о т а к у ш а т а л » , — с о о б щ и л В л а д и м и р .

Ранее стало известно, что другая звезда сериала «Физрук» Дмитрий Нагиев признался, что скопировал образ учителя физкультуры Фомы, роль которого исполнил, со своего родного брата.