Федосеева-Шукшина обратилась к своим дочерям перед судом

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к своим дочерям в преддверии суда за авторские права на произведения их отца, знаменитого писателя Василия Шукшина, заявив, что очень устала от скандалов и обманов. Ее слова приводит «Московский комсомолец».

Ранее стало известно, что в 2019 году Федосеева-Шукшина уступила старшей дочери Марии свои интеллектуальные права в отношении наследия артиста. В 2024 году ее вторая дочь, Ольга, решила оспорить этот договор через суд.

Судебные тяжбы находятся в стадии завершения. И в преддверии очередного заседания Федосеева-Шукшина обратилась к своим дочерям, напомнив, что ей 86 лет, и она очень «устала от судов и от скандалов, от обманов и попыток завладеть ее имуществом».

« Я х о ч у о б р а т и т ь с я к с в о и м д о ч е р я м : в п е р в у ю о ч е р е д ь к М а р и и ( … ) Я н е п о н и м а ю , к а к м о я л ю б и м а я д о ч ь , к о т о р а я х о ч е т у ч и т ь н а ш н а р о д н р а в с т в е н н о с т и и д у х о в н о с т и , м о ж е т з а б р а т ь с е б е м о ю д о л ю а в т о р с к и х п р а в – н а с л е д и е , к о т о р о е м н е о с т а в и л м о й м у ж В а с и л и й М а к а р о в и ч , и н а х о д и т ь к а к и х - т о с в и д е т е л е й п р о т и в м е н я в с у д е » , - з а я в и л а о н а .

Актриса подчеркнула, что никому не отдавала и не собирается отдавать свое наследство - долю в авторских правах Василия Шукшина.

Лидия Федосеева-Шукшина высказалась о конфликте дочерей Марии и Ольги

« Н и с О л ь г о й , н и с М а р и е й я с у д и т ь с я н е б у д у : о н и м о и д о ч е р и . И я и х п р о ш у о б о д н о м : о п р а в д е и о с п р а в е д л и в о с т и ! М о я с а м а я б о л ь ш а я м е ч т а , ч т о б ы в н а ш е м д о м е н а с т у п и л м и р . И и с т и н а . П р и ш л а п о р а н а в е с т и п о р я д о к : в э т о м с е й ч а с я в и ж у с м ы с л м о е й ж и з н и » , - з а я в и л а а р т и с т к а .

По ее словам, ей было очень тяжело, когда адвокаты старшей дочери «допрашивали ее в суде, как какую-то преступницу», но от своей доли в авторских правах она отказываться не собирается.

« О н а б ы л а м о е й и б у д е т м о е й . Э т о м о е н а с л е д и е , к о т о р о е о с т а в и л м н е м о й м у ж В а с и л и й М а к а р о в и ч . Э т о е г о в о л я , и о н а д о л ж н а б ы т ь и с п о л н е н а ! » - п о д ч е р к н у л а Ф е д о с е е в а - Ш у к ш и н а .

Напомним, что адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник отмечала, что соглашение с Марией народная артистка написала под диктовку.