Федосеева-Шукшина обратилась к своим дочерям перед судом
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к своим дочерям в преддверии суда за авторские права на произведения их отца, знаменитого писателя Василия Шукшина, заявив, что очень устала от скандалов и обманов. Ее слова приводит «Московский комсомолец».
Ранее стало известно, что в 2019 году Федосеева-Шукшина уступила старшей дочери Марии свои интеллектуальные права в отношении наследия артиста. В 2024 году ее вторая дочь, Ольга, решила оспорить этот договор через суд.
Судебные тяжбы находятся в стадии завершения. И в преддверии очередного заседания Федосеева-Шукшина обратилась к своим дочерям, напомнив, что ей 86 лет, и она очень «устала от судов и от скандалов, от обманов и попыток завладеть ее имуществом».
«Я хочу обратиться к своим дочерям: в первую очередь к Марии (…) Я не понимаю, как моя любимая дочь, которая хочет учить наш народ нравственности и духовности, может забрать себе мою долю авторских прав – наследие, которое мне оставил мой муж Василий Макарович, и находить каких-то свидетелей против меня в суде», - заявила она.
Актриса подчеркнула, что никому не отдавала и не собирается отдавать свое наследство - долю в авторских правах Василия Шукшина.
Лидия Федосеева-Шукшина высказалась о конфликте дочерей Марии и Ольги
«Ни с Ольгой, ни с Марией я судиться не буду: они мои дочери. И я их прошу об одном: о правде и о справедливости! Моя самая большая мечта, чтобы в нашем доме наступил мир. И истина. Пришла пора навести порядок: в этом сейчас я вижу смысл моей жизни», - заявила артистка.
По ее словам, ей было очень тяжело, когда адвокаты старшей дочери «допрашивали ее в суде, как какую-то преступницу», но от своей доли в авторских правах она отказываться не собирается.
«Она была моей и будет моей. Это мое наследие, которое оставил мне мой муж Василий Макарович. Это его воля, и она должна быть исполнена!» - подчеркнула Федосеева-Шукшина.
Напомним, что адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник отмечала, что соглашение с Марией народная артистка написала под диктовку.