Советский и российский артист Юрий Лоза заявил, что впервые в своей жизни видит такую аномально теплую зиму. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на телеграм-канал исполнителя.

" Х о р о ш о э т о и л и п л о х о , н и к т о т о л к о м н е о б ъ я с н я е т , п о ч е м у т а к о е п р о и с х о д и т , т о ж е о с т а е т с я з а г а д к о й " , – о т м е т и л Лоза.

Певец предположил, что зиму в Москве отменили. При этом он считает, что такая погода является подарком для столичных коммунальных служб. Лоза вспомнил, как в прошлом году покупал лопату для того, чтобы расчистить от снега парковку во дворе.

Артист также был шокирован тем, что в день его рождения, который он будет отмечать 1 февраля, синоптики спрогнозировали осадки в виде дождя.

" Р о д с т в е н н и к и г о в о р я т , ч т о в Крыму вообще плюс 17, короче – с природой явно что-то не так", – подытожил исполнитель.

Между тем в Москве в пятый раз подряд обновлен новый температурный рекорд, который был установлен в 2016 году. Тогда столбики термометра поднялись до плюс 3,9 градуса, а в этом году в полночь температура воздуха составила плюс 5,5 градуса.

Москвичам рассказали, когда в столицу вернется снег

Однако 1 февраля синоптики предупреждают об изменении погоды в европейской части России, так как с юга надвигается циклон, который принесет более холодные воздушные массы. В связи с этим рекордная серия пойдет на спад и закончится в воскресенье, 2 февраля.