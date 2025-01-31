Создателя интернет-хита «Сигма бой» обвинили в плагиате

Создателя песни «Сигма-бой» Михаила Чертищева обвинили в плагиате. Как сообщает Telegram-канал Mash, DJ Lavitas (Виталий Лазарев) утверждает, что продюсер Бетси (Светланы Чертищевой) и Марии Янковской украл у него аранжировку, написанную еще в середине прошлого десятилетия.

По словам Лазарева, впервые он услышал трек четыре дня назад и долго не мог вспомнить, что он ему напоминает. После этого он нашел переписку за 2015-2016 годы со студией анимационного кино «Мельница», с которой также сотрудничал Чертищев.

DJ Lavitas считает, что тогда продюсер изучил его творчество, а после изменил звучание одного из треков и сделал хит. Музыкант надеется, что злого умысла в действиях Чертищева не было, однако «осадочек остался».

Стало известно, сколько заработал автор хита «Сигма бой»

Напомним, что трек «Сигма-бой» вышел в октябре 2024 года. СМИ ранее сообщали, что доходы Чертищева с 2022 года выросли в 7 раз — до 17 млн рублей.