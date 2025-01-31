Дмитрий Нагиев стал крашем у зумеров: «Как же он горяч»

Молодежь активно публикует в TikTok старые ролики с Дмитрием Нагиевым, восхищаясь внешностью шоумена. Это заметил сайт Splentik.ru.
Интернет-пользователи массово выкладывают видео с Нагиевым 20-летней давности и фотографии, на которых чемпион СССР среди юниоров по самбо запечатлен с голым торсом.
"О боже, Нагиев такой сок"; "Я уже устала репостить эдиты с Нагиевым"; "Боже, как же он горяч", - пишут в комментариях.
Самым популярным у молодых россиянок стал ролик, на котором Нагиев заигрывает с Юлией Меньшовой на программе "Продолжение следует" 2002 года. В нем 35-летний шоумен предстает перед зрителями с длинными волосами. Он полностью одет во все черное, образ дополняют темные очки.
Молодые фанатки признаются, что не прочь "закрутить" роман с шоуменом. Его сравнивают с Джейсоном Стейтемом, Деймоном Сальваторе и с Егором Кридом. Шоумен Дмитрий Нагиев приобрел известность благодаря комедийному шоу "Осторожно, модерн!", а впоследствии он стал вести рейтинговые программы на Первом канале. В его фильмографии свыше 120 фильмов и сериалов.