Дмитрий Нагиев стал крашем у зумеров: «Как же он горяч»

Молодежь активно публикует в TikTok старые ролики с Дмитрием Нагиевым, восхищаясь внешностью шоумена. Это заметил сайт Splentik.ru.

Интернет-пользователи массово выкладывают видео с Нагиевым 20-летней давности и фотографии, на которых чемпион СССР среди юниоров по самбо запечатлен с голым торсом.

" О б о ж е , Н а г и е в т а к о й с о к " ; " Я у ж е у с т а л а р е п о с т и т ь э д и т ы с Н а г и е в ы м " ; " Б о ж е , к а к ж е о н г о р я ч " , - п и ш у т в к о м м е н т а р и я х .

Самым популярным у молодых россиянок стал ролик, на котором Нагиев заигрывает с Юлией Меньшовой на программе "Продолжение следует" 2002 года. В нем 35-летний шоумен предстает перед зрителями с длинными волосами. Он полностью одет во все черное, образ дополняют темные очки.

Молодые фанатки признаются, что не прочь "закрутить" роман с шоуменом. Его сравнивают с Джейсоном Стейтемом, Деймоном Сальваторе и с Егором Кридом. Шоумен Дмитрий Нагиев приобрел известность благодаря комедийному шоу "Осторожно, модерн!", а впоследствии он стал вести рейтинговые программы на Первом канале. В его фильмографии свыше 120 фильмов и сериалов.