Стало известно, сколько заработал автор хита «Сигма бой»

Доходы автора песен «Сигма-бой» и «Симпл-димпл» композитора Михаила Чертищева выросли в 7 раз за последние два года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что у музыкального деятеля есть ИП. С 2022 года его доходы увеличились с 2,4 млн до 17 млн рублей. В частности, за 39 млн прослушиваний на сервисе Spotify Чертищеву заплатили 15,6 млн рублей, а за 20 млн прослушиваний и 1,7 млн просмотров на отечественных площадках — 1,4 млн рублей.

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Напомним, что трек «Сигма-бой» вышел в октябре 2024 года. Его исполняют 11-летняя Светлана Чертищева (Betsy) и 12-летняя Мария Янковская. Хит стал объектом критики со стороны немецкого политика, члена Европарламента от партии «Воль Европа» Нилы Риль. Она заявила, что композиция способствует продвижению пророссийских взглядов. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий же выступил в защиту песни. Композиция «Симпл-димпл поп ит сквиш» вышла в 2021 году — ее исполнила группа M&A и Бетси.