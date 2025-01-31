Певица Дакота: до сих пор не сошел отек после операции, сделанной полгода назад

Певица Рита Дакота призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что до сих пор восстанавливается после пластической операции на лице.

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Летом 2022 года Дакота сделала себе блефаропластику — операцию по изменению формы век и глаз, — после чего стала жаловаться на сильные отеки.

Отек, призналась артистка, у нее «гуляет» до сих пор. По словам исполнительницы, врач посоветовал ей не оценивать результат пластической операции «еще пару месяцев».

« Н о ч е с т н о , п е р в ы й м е с я ц б ы л п р о с т о а д . Я б ы л а т о г д а т а к и м м р а ч н ы м о т е к ш и м у р о д о м , п о т о м у ч т о р ы д а л а к а ж д ы й д е н ь » , — в с п о м н и л а з н а м е н и т о с т ь .

Дакота призвала подписчиц сто раз подумать прежде, чем решаться на подобные операции.

« Б л е ф а р о в с е е щ е б о л ь н а я т е м а [ д л я м е н я ] , к а к и в о о б щ е в с я т е м а в н е ш н о с т и . Э т о м о я а х и л л е с о в а п я т а с д е т с т в а : д е н ь я к а п е ц д о в о л ь н а , а д е н ь в о о б щ е н е д о в о л ь н а » , — д о б а в и л а а р т и с т к а .

В 2022 году Дакота также сделала пластику носа, поскольку ей хотелось видеть в зеркале не «бесформенное месиво хрящевых наростов», а изящный девичий носик.