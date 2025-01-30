Волочкова рассказала о случившемся у нее казусе
Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что у нее случился казус с микрофоном. Ее слова приводит «Комсомольская правда».
Ранее Волочкова сообщила, что решила отказаться от благотворительных выступлений. Данную меру она объяснила постоянной критикой в свой адрес. На этом неудачи балерины не закончились и через время она сообщила, что ей пришлось обратиться к врачам после очередного выступления из-за проблем с суставами.
Теперь же Волочкова столкнулась с новой проблемой — у нее сломался провод у микрофона.
«Добрые люди, у меня случился казус с микрофоном. Сломался провод. Я купила новый. Но без страз невозможно. Мой друг Игорь помог, спасибо!» — рассказала балерина.
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Волочкова отметила, что снова «готова держать в руках букеты зрителей и продолжать разговаривать со сцены».