Волочкова рассказала о случившемся у нее казусе

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что у нее случился казус с микрофоном. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

Ранее Волочкова сообщила, что решила отказаться от благотворительных выступлений. Данную меру она объяснила постоянной критикой в свой адрес. На этом неудачи балерины не закончились и через время она сообщила, что ей пришлось обратиться к врачам после очередного выступления из-за проблем с суставами.

Теперь же Волочкова столкнулась с новой проблемой — у нее сломался провод у микрофона.

« Д о б р ы е л ю д и , у м е н я с л у ч и л с я к а з у с с м и к р о ф о н о м . С л о м а л с я п р о в о д . Я к у п и л а н о в ы й . Н о б е з с т р а з н е в о з м о ж н о . М о й д р у г И г о р ь п о м о г , с п а с и б о ! » — р а с с к а з а л а б а л е р и н а .

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Волочкова отметила, что снова «готова держать в руках букеты зрителей и продолжать разговаривать со сцены».