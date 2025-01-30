Стендап-комик Руслан Белый рассказал, почему уехал из России

Стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) сообщил на YouTube-шоу «Ради чего», что уехал из России только из-за боязни «подвергнуться репрессивному воздействию со стороны российских органов».

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« М а л е й ш и й ш а н с , ч т о я м о г у с е с т ь в т ю р ь м у , — в с е , я у е з ж а ю . Э т о и г р а н е п о п р а в и л а м . Э т о к а к б и т ь с я з а т о ч к о й с Х а л к о м » , — о б ъ я с н и л ю м о р и с т .

По словам Белого, после отъезда из России у него значительно изменилась жизнь.

« Т у т х у ж е . Х у ж е , ч е м в М о с к в е » , — в ы с к а з а л с я Б е л ы й .

Его коллега, стендапер Гарик Оганисян отметил в свою очередь, что уехавшие из России артисты часто хвалят Москву в эмиграции — «примерно 17 тыс. раз в день».

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталье, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. Артист рассказывал, что планирует получать вид на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

Комик Руслан Белый рассказал, что его жена рожала бесплатно в Испании

В ноябре Белый признавался, что перестал быть уверен в будущем после эмиграции. Он заявлял, что у него также появилось осознание, что снова «нужно зарабатывать».