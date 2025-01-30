У популярной в России блогерши нашли крупный долг перед налоговой

Компания популярной в России блогерши и визажиста Гоар Аветисян ООО «Бьюти Академия» задолжала налоговой крупную сумму. О долге блогерши перед Федеральной налоговой службой (ФНС) сообщает Super.

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По данным на ноябрь 2024 года, долг компании составил 1,9 миллиона рублей. Другие детали не раскрываются.

Согласно открытым источникам, ООО «Бьюти Академия» было зарегистрировано в марте 2024 года, Аветисян выступила одним из учредителей. Организация занимается дополнительным образованием детей и взрослых.

Ранее Аветисян показала фото школьных времен и рассказала о травле. По словам блогерши, одноклассники не принимали ее и критиковали за внешность.

Перед этим визажист заявила, что подарила квартиру бездомной. Аветисян опубликовала видео, на котором она вручает пожилой женщине ключи от нового жилья.