Никиту Джигурду признали угрозой для безопасности Украины

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины внесло российского актера Никиту Джигурду в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Никиту Джигурду признали угрозой для безопасности Украины
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«Дополнить перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, включив в него личность Джигурды Никиты Борисовича, гражданина Российской Федерации 1961 года рождения», написано на сайте.

Включение Джигурды в санкционный список объясняется его активным участием в мероприятиях «антиукраинского» характера.

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Актер посещал территорию Донбасса и Запорожской области, где проводил концерты для бойцов ВС РФ и оказывал им материальную поддержку. В 2017 году Джигурда получил паспорт гражданина Донецкой Народной Республики.