Никиту Джигурду признали угрозой для безопасности Украины

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины внесло российского актера Никиту Джигурду в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

« Д о п о л н и т ь п е р е ч е н ь л и ц , с о з д а ю щ и х у г р о з у н а ц и о н а л ь н о й б е з о п а с н о с т и , в к л ю ч и в в н е г о л и ч н о с т ь Д ж и г у р д ы Н и к и т ы Б о р и с о в и ч а , г р а ж д а н и н а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и 1 9 6 1 г о д а р о ж д е н и я » , — н а п и с а н о н а с а й т е .

Включение Джигурды в санкционный список объясняется его активным участием в мероприятиях «антиукраинского» характера.

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Актер посещал территорию Донбасса и Запорожской области, где проводил концерты для бойцов ВС РФ и оказывал им материальную поддержку. В 2017 году Джигурда получил паспорт гражданина Донецкой Народной Республики.