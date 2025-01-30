В РФ призвали запретить концерты Киркорова при невыполнении одного условия
Певец Филипп Киркоров должен выступить в Донбассе ради дальнейших гастролей в России, заявил руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Общественники обратились к культурному сообществу и государственный органам с просьбой запретить гастрольную деятельность артиста.
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От имени Общероссийского общественного движения «Ветераны России» мы обращаемся к культурному сообществу, общественности и государственным органам с просьбой запретить гастрольную деятельность Филиппа Бедросовича Киркорова на территории Российской Федерации до тех пор, пока он не продемонстрирует истинную преданность нашей стране и не поддержит тех, кто сегодня защищает ее интересы, — говорится в обращении.
«Ветераны России» отметили, что выступление Киркорова на свадьбе в Нью-Йорке, где среди гостей оказались русофобы, вызывает большое количество вопросов. Общественники также обратили внимание, что певец делил сцену с уехавшей в США артисткой Кристиной Орбакайте.
Мы уже становились свидетелями поступков, дискредитирующих народного артиста: участие в провокационных перформансах, «голой» вечеринке, защита Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru), отказ от четких формулировок по поводу режима Зеленского. Мы просим, чтобы до тех пор, пока Киркоров не даст концерты в Донецке, Луганске, Мариуполе и Мелитополе, не посетит госпитали и не окажет реальную помощь раненым бойцам, его гастрольная деятельность в России была приостановлена, — уточнили активисты в своем обращении.
Киркорова раскритиковали за выступление на свадьбе в США
Ранее появилась информация, что Киркоров и Орбакайте выступили на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. Роскошное мероприятие состоялось на одной из самых крупных свадебных площадок Da Mikele Illagio. По предварительным данным, на нем присутствовала организатор мероприятий в поддержку Украины Алена Галушко.