В РФ призвали запретить концерты Киркорова при невыполнении одного условия

Певец Филипп Киркоров должен выступить в Донбассе ради дальнейших гастролей в России, заявил руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Общественники обратились к культурному сообществу и государственный органам с просьбой запретить гастрольную деятельность артиста.

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О т и м е н и О б щ е р о с с и й с к о г о о б щ е с т в е н н о г о д в и ж е н и я « В е т е р а н ы Р о с с и и » м ы о б р а щ а е м с я к к у л ь т у р н о м у с о о б щ е с т в у , о б щ е с т в е н н о с т и и г о с у д а р с т в е н н ы м о р г а н а м с п р о с ь б о й з а п р е т и т ь г а с т р о л ь н у ю д е я т е л ь н о с т ь Ф и л и п п а Б е д р о с о в и ч а К и р к о р о в а н а т е р р и т о р и и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и д о т е х п о р , п о к а о н н е п р о д е м о н с т р и р у е т и с т и н н у ю п р е д а н н о с т ь н а ш е й с т р а н е и н е п о д д е р ж и т т е х , к т о с е г о д н я з а щ и щ а е т е е и н т е р е с ы , — г о в о р и т с я в о б р а щ е н и и .

«Ветераны России» отметили, что выступление Киркорова на свадьбе в Нью-Йорке, где среди гостей оказались русофобы, вызывает большое количество вопросов. Общественники также обратили внимание, что певец делил сцену с уехавшей в США артисткой Кристиной Орбакайте.

М ы у ж е с т а н о в и л и с ь с в и д е т е л я м и п о с т у п к о в , д и с к р е д и т и р у ю щ и х н а р о д н о г о а р т и с т а : у ч а с т и е в п р о в о к а ц и о н н ы х п е р ф о р м а н с а х , « г о л о й » в е ч е р и н к е , з а щ и т а М а к с и м а Г а л к и н а ( в н е с е н М и н ю с т о м Р Ф в с п и с о к и н о а г е н т о в . — N E W S . r u ) , о т к а з о т ч е т к и х ф о р м у л и р о в о к п о п о в о д у р е ж и м а З е л е н с к о г о . М ы п р о с и м , ч т о б ы д о т е х п о р , п о к а К и р к о р о в н е д а с т к о н ц е р т ы в Д о н е ц к е , Л у г а н с к е , М а р и у п о л е и М е л и т о п о л е , н е п о с е т и т г о с п и т а л и и н е о к а ж е т р е а л ь н у ю п о м о щ ь р а н е н ы м б о й ц а м , е г о г а с т р о л ь н а я д е я т е л ь н о с т ь в Р о с с и и б ы л а п р и о с т а н о в л е н а , — у т о ч н и л и а к т и в и с т ы в с в о е м о б р а щ е н и и .

Киркорова раскритиковали за выступление на свадьбе в США

Ранее появилась информация, что Киркоров и Орбакайте выступили на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. Роскошное мероприятие состоялось на одной из самых крупных свадебных площадок Da Mikele Illagio. По предварительным данным, на нем присутствовала организатор мероприятий в поддержку Украины Алена Галушко.