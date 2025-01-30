Лолита и депутат из Красноярска устроили «разборки» в Сети
Певица Лолита Милявская и депутат законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина обменялись колкостями после требования отменить второй концерт артистки. Об этом сообщает «МК».
Ранее депутат заксобрания обратилась к руководству Дворца спорта имени Ивана Ярыгина с просьбой осознать, что такие мероприятия, как концерты Милявской и Арбениной, не должны проходить в муниципальных учреждениях. Она отметила, что шоу могут вызвать неоднозначную реакцию у военнослужащих, их семей и волонтерского сообщества.
В социальных сетях Лолита заявила, что «самый простой способ привлечь внимание — раскритиковать известную личность». Кроме того, она назвала «комплексом Герострата» слова о том, ее концерты недопустимы во время спецоперации. Пензина же выложила обращение военнослужащего, который заявил, что обе артистки не должны давать концерт в его родном Красноярске.
«Возможно, поэтому вы периодически входите не в ту дверь. Наделяя меня комплексом Герострата, вы тем самым пытаетесь олицетворить себя Артемидой – богиней целомудрия», — написала парламентарий, подчеркнув, что для «женщины, способной публично ползать в полуголом виде, это перебор».
Лолита готовит обращение в СК после отмены ее концертов
Пензина прокомментировала журналистам свои слова и отметила, что считает реакцию Лолиты на свои публикации хорошим сигналом. Она призналась, что не ожидала ответа со стороны Милявской, однако подобный хайп на критике знаменитости ей не нужен.