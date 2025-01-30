Лолита и депутат из Красноярска устроили «разборки» в Сети

Певица Лолита Милявская и депутат законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина обменялись колкостями после требования отменить второй концерт артистки. Об этом сообщает «МК».

Ранее депутат заксобрания обратилась к руководству Дворца спорта имени Ивана Ярыгина с просьбой осознать, что такие мероприятия, как концерты Милявской и Арбениной, не должны проходить в муниципальных учреждениях. Она отметила, что шоу могут вызвать неоднозначную реакцию у военнослужащих, их семей и волонтерского сообщества.

В социальных сетях Лолита заявила, что «самый простой способ привлечь внимание — раскритиковать известную личность». Кроме того, она назвала «комплексом Герострата» слова о том, ее концерты недопустимы во время спецоперации. Пензина же выложила обращение военнослужащего, который заявил, что обе артистки не должны давать концерт в его родном Красноярске.

« В о з м о ж н о , п о э т о м у в ы п е р и о д и ч е с к и в х о д и т е н е в т у д в е р ь . Н а д е л я я м е н я к о м п л е к с о м Г е р о с т р а т а , в ы т е м с а м ы м п ы т а е т е с ь о л и ц е т в о р и т ь с е б я А р т е м и д о й – б о г и н е й ц е л о м у д р и я » , — н а п и с а л а п а р л а м е н т а р и й , п о д ч е р к н у в , ч т о д л я « ж е н щ и н ы , с п о с о б н о й п у б л и ч н о п о л з а т ь в п о л у г о л о м в и д е , э т о п е р е б о р » .

Лолита готовит обращение в СК после отмены ее концертов

Пензина прокомментировала журналистам свои слова и отметила, что считает реакцию Лолиты на свои публикации хорошим сигналом. Она призналась, что не ожидала ответа со стороны Милявской, однако подобный хайп на критике знаменитости ей не нужен.