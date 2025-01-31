Заслуженный артист России Никита Джигурда назвал достойной наградой присвоение ему статуса угрозы национальной безопасности Украины. Его комментарий приводит новостной портал MK.RU.

Джигурда пояснил, что был рожден в Советской Украине, «а не на бандеровской окраине». Артист заявил, что сделал свой выбор еще в 2014 году, открыто заявив о поддержке России.

« М е н я в н е с л и в с п и с о к « М и р о т в о р ц а » и и с к л ю ч и л и и з с о ю з а к и н е м а т о г р а ф и с т о в У к р а и н ы . С т е х п о р я с е м ь р а з п о б ы в а л н а Д о н б а с с е . Я п р и в о з и л т у д а г у м а н и т а р н у ю п о м о щ ь и в ы с т у п а л н а п е р е д о в о й и в т ы л у » , — д о б а в и л Никита.

Включение в список знаменитостей, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, Джигурда посчитал достойной наградой.

« Э т о п о д т в е р ж д а е т м о ю з н а ч и м о с т ь к а к т в о р ч е с к о г о ч е л о в е к а , к о т о р ы й в ы с т у п а е т з а м и р о в ы е ц е н н о с т и р у с с к о й к у л ь т у р ы и о с в о б о ж д е н и е о т л ю д о е д с к о г о б а н д е р о в с к о г о р е ж и м а п р о д а н н о й а н г л о с а к с а м У к р а и н ы » , — у б е ж д е н о н .

Ранее стало известно, что Минкульт Украины признал Никиту Джигурду угрозой национальной безопасности. Решение мотивировано тем, что артист выступал с концертами и передавал гуманитарную помощь российским военным в зоне специальной военной операции в 2023-2024 годах.