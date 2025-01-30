Продюсер объяснил, почему билеты на концерт Седоковой не продаются

Продюсер Дворцов объяснил отсутствие желающих купить билеты на концерт Седоковой. Об этом стало известно «Страстям».

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Сегодня журналисты сообщили, что на запланированный на 14 февраля концерт Анны Седоковой в Казахстане до сих пор не купили ни одного билета. Сергей Дворцов заявил, что в отношении певицы развернули черную пиар-компанию.

« Е е п р о с т о о ч е р н я ю т , п ы т а ю т с я о б л и т ь г р я з ь ю . З д е с ь м о ж е т и г р а т ь т а с и т у а ц и я , к о т о р а я с л у ч и л а с ь с Я н и с о м . Т о , ч т о е е о б в и н я ю т в с а м о у б и й с т в е , э т о с к о р е е в с е м у в и н о й , п о т о м у ч т о л ю д и о ч е н ь н а н е е о б о з л е н ы . Я , ч е с т н о , н е п о н и м а ю э т и х л ю д е й » , — р а с с к а з а л о н .

При этом Дворцов отверг версию об отсутствии продаж билетов из-за высокой стоимости — журналисты сообщали, что место за столиком обойдется желающим в 28 тысяч рублей.

« О н а д о р о г а я а р т и с т к а , в о с т р е б о в а н н а я , и з в е с т н а я . Я с ч и т а ю , е с л и п о к л о н н и к л ю б и т с в о ю а р т и с т к у , с в о е г о к у м и р а , о н з а л ю б ы е д е н ь г и п о й д е т . З д е с ь , с к о р е е в с е г о , л и б о о п л о ш н о с т ь к а к а я - т о о р г а н и з а т о р о в , л и б о ж е э т о в с е и з - з а т о г о , ч т о п р о и з о ш л а с и т у а ц и я с о с м е р т ь ю Я н и с а » , — д о б а в и л о н .

Ранее мы писали о том, что в деле о смерти экс-мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы появились новые детали.