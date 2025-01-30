Собчак пошутила об успехе российских актеров в Голливуде

Российским актерам, чтобы стать успешными в Голливуде, нужны лысина и имя на букву «ю», пошутила журналист Ксения Собчак в своем Telegram-канале. Таким образом она отреагировала на новость об участии Юрия Колокольникова в американском сериале «Белый лотос».

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С о м н е н и й н е о с т а л о с ь : ч т о б ы а к т е р у и з Р о с с и и с т а т ь у с п е ш н ы м в Г о л л и в у д е , н у ж н о д в е с о с т а в л я ю щ и х : л ы с и н а и и м я н а б у к в у « ю » , — н а п и с а л а С о б ч а к , п о з д р а в и в а р т и с т а .

Ранее стриминговый сервис HBO Max опубликовал тизер к третьему сезону «Белого лотоса». На кадрах Колокольников танцует на вечеринке, а также появляется в сцене с купанием в бассейне. Участие артиста не анонсировалось, кого именно он играет — неизвестно. Ожидается, что новый сезон выйдет 15 февраля этого года.

Также стало известно, что российский актер Юра Борисов, номинированный на премию «Оскар», снимется в фильме режиссера Эмира Кустурицы «Преступление и наказание». Предположительно, новый фильм снимут в жанре черной комедии. Кино расскажет о молодом режиссере, который мечтает экранизировать «Преступление и наказание».