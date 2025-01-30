Собчак пошутила об успехе российских актеров в Голливуде
Российским актерам, чтобы стать успешными в Голливуде, нужны лысина и имя на букву «ю», пошутила журналист Ксения Собчак в своем Telegram-канале. Таким образом она отреагировала на новость об участии Юрия Колокольникова в американском сериале «Белый лотос».
Сомнений не осталось: чтобы актеру из России стать успешным в Голливуде, нужно две составляющих: лысина и имя на букву «ю», — написала Собчак, поздравив артиста.
Ранее стриминговый сервис HBO Max опубликовал тизер к третьему сезону «Белого лотоса». На кадрах Колокольников танцует на вечеринке, а также появляется в сцене с купанием в бассейне. Участие артиста не анонсировалось, кого именно он играет — неизвестно. Ожидается, что новый сезон выйдет 15 февраля этого года.
Также стало известно, что российский актер Юра Борисов, номинированный на премию «Оскар», снимется в фильме режиссера Эмира Кустурицы «Преступление и наказание». Предположительно, новый фильм снимут в жанре черной комедии. Кино расскажет о молодом режиссере, который мечтает экранизировать «Преступление и наказание».