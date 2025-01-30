Брухунову уличили в просмотре блогов с советами по поискам мужа

Молодая жена 79-летнего юмориста Евгения Петросяна поставила лайк под руководством о том, как найти богатого мужа, и стала объектом насмешек в Сети. 35-летняя Татьяна Брухунова ведет роскошный образ жизни и критикует россиянок за любовь к копиям люксовых брендов, поэтому постоянно подвергается хейту.

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В этот раз пользователи обратили внимание, что Брухуновой понравились рекомендации блогерши по поиску состоятельного любовника в Москве. Девушка рекомендовала охотницам за богачами подбрасывать свои фотографии в дорогие автомобили.

« К о г д а з а б ы л а с м е н и т ь а к к а у н т » , - о т м е т и л и к о м м е н т а т о р ы , у в и д е в л а й к Б р у х у н о в о й .

Многие также пошутили, что Татьяна решила «подготовить сани летом», так как ее мужу в этом году уже исполнится 80 лет.

« Т а к д а в н о у ж е п о р а с о л о м к у с т е л и т ь » , - и р о н и з и р о в а л и к о м м е н т а т о р ы .

Татьяна решила не вступать в открытую перепалку с хейтерами, но опубликовала в своем блоге снимок, сделанный Петросяном.

« Я з а м у ж а с п о к о й н а » , - п о д п и с а л а е г о Б р у х у н о в а .

Ранее Татьяна Брухунова поделилась в своем блоге кадрами семейного отдыха на Мальдивах и похвасталась фигурой в купальнике.