Рано ушли из жизни: восемь российских звезд 90-х, которых мы потеряли

В 1990-е годы в российском шоу-бизнесе появилось много ярких и талантливых знаменитостей в сфере музыки, кино и телевидения. Многих из них помнят до сих пор, несмотря на то, что они рано ушли из жизни. «Вечерняя Москва» вспоминает о восьми «погасших» звездах 90-х.

Жанна Фриске

Певица Жанна Фриске появилась в группе «Блестящие» в 1996 году. Среди слушателей ее тогда называли «черненькая из «Блестящих». Однако она, как и остальные участницы коллектива, долгое время была в тени солистки Ольги Орловой, и лишь после ее ухода остальные девушки стали более популярны. И среди них больше всего выделялась именно Фриске. В 2003 году она стала участницей реалити-шоу «Последний герой — 4», в котором дошла до финала. Сразу по возвращении с острова она объявила об уходе из группы.

Фриске начала сольную карьеру и стала еще известнее. Певица выпустила такие популярные хиты, как «А на море белый песок», «Малинки-малинки», «Ла-ла-ла», «Где-то летом» и многие другие. Также она успела сняться в кино. В 2004 году на экраны вышел фильм «Ночной дозор», где Фриске исполнила роль ведьмы, а в марте 2010 года в прокате появилась картина «О чем говорят мужчины», где певица сыграла саму себя.

В 2013 году у звезды диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга. Она узнала о своей болезни через несколько месяцев после родов (певица родила сына Платона). Родные пытались спасти Фриске, она проходила лечение в разных странах. На какой-то срок даже удалось добиться ремиссии, но болезнь победила, и в 2015 году Жанна Фриске скончалась в возрасте 40 лет.

Мурат Насыров

Певец Мурат Насыров прославился в 1996 году благодаря песне «Мальчик хочет в Тамбов», которая на самом деле является кавером на трек «Tic Tic Tac» бразильской группы Carrapicho. После этого он выпустил еще множество хитовых песен, таких как «Кто-то простит» и «Я — это ты». Певец также записал песню «Лунные ночи» в дуэте с Аленой Апиной. А еще в начале 1990-х годов Насыров исполнил вступительные песни к русскоязычным версиям диснеевских мультфильмов «Черный Плащ» и «Утиные истории».

Однако в 2000-х годах певец стал уже не так популярен. Кроме того, Насыров очень переживал смерть друга, который погиб в ДТП летом 2006 года. У певца диагностировали затяжную депрессию. Умер Мурат Насыров в 2007 году. Основной причиной смерти считают самоубийство. Ему было 37 лет.

Сергей Бодров

Актер Сергей Бодров — младший начал сниматься в кино еще во второй половине 1980-х годов. В 1995 году он появился в главной роли в фильме «Кавказский пленник», который снял его отец режиссер Сергей Бодров — старший. Это принесло ему большую популярность. Знакомство с культовым режиссером Алексеем Балабановым привело его к исполнению главной роли Данилы Багрова в фильмах «Брат» и «Брат-2». В «копилке» Бодрова в качестве актера еще несколько удачных ролей — больше он просто не успел.

Помимо съемок в кино, он вел программы «Взгляд», «Марафон-15», «Последний герой» и писал сценарии к фильмам. Также Бодров решил попробовать себя и на режиссерском поприще. И это решение в какой-то мере стало судьбоносным. В 2002 году во время съемок его фильма «Связной» съемочная группа в составе 23 человек отправилась в Кармадонское ущелье, но пропала без вести во время схода ледника Колка. В тот день погибло более 120 человек. Также ледник скрыл под собой две турбазы. Предполагается, что тогда погибли и члены съемочной группы, и сам Бодров. Однако тела до сих пор не нашли. Бодрову на тот момент было всего 30 лет.

Женя Белоусов

Певец Женя Белоусов прославился в 1988 году благодаря песне «Девочка моя синеглазая». После этого он записал еще три песни, с которыми гастролировал по стране. В 1991 году для него написали песню «Девчонка-девчоночка», которая также стала хитом.

Но вскоре его популярность пошла на спад. Музыкант стал злоупотреблять алкоголем, из-за чего у него возникли проблемы со здоровьем. В 1997 году в марте Белоусова госпитализировали с острым панкреатитом. В больнице у него произошел геморрагический инсульт. В конце апреля ему провели операцию на головном мозге из-за аневризмы. Спустя месяц он умер в больнице. Евгений Белоусов ушел из жизни в возрасте 32 лет.

Юрий Хой

Музыкант Юрий Клинских, более известный как Юра Хой, в 1987 году начал выступать один под названием «Сектор Газа». Однако затем собрал группу, прославившуюся на всю страну. Коллектив обрел настоящую популярность в 1990 году после выхода альбомов «Зловещие мертвецы» и «Ядрена вошь». Всего группа выпустила 15 альбомов с такими известными песнями, как «Туман», «Лирика», «30 лет» и «Демобилизация».

Скончался Юра Хой в 2000 году при невыясненных обстоятельствах. Многие считают, что из-за наркотической и алкогольной зависимости у него развился гепатит, который и стал причиной смерти. На момент кончины ему было 35 лет.

Игорь Тальков

Музыкант Игорь Тальков начал свою карьеру в 1970-х годах, выступая в роли бас-гитариста. В 1986 году он стал солистом группы «Электроклуб», где также пела Ирина Аллегрова. В составе коллектива он впервые исполнил свою самую известную песню «Чистые пруды».

После ухода из группы начал сольную карьеру. Пик его известности пришелся на 1990–1991 годы. 6 октября 1991 года у певца произошел конфликт с возлюбленным певицы Азизы Игорем Малаховым из-за очередности выступлений. В какой-то момент Малахов достал пистолет, произошла перестрелка, в ходе которой Игорь Тальков получил смертельное ранение. Ему было 34 года.

Долгое время оставалось неизвестным, кто именно сделал выстрел, убивший музыканта. Следствие подозревало администратора группы Талькова Валерия Шляфмана, однако он успел уехать в Израиль. Только в 2024 году завершилось расследование: СК все же обвинил в убийстве Шляфмана.

Сергей Супонев

Телеведущий Сергей Супонев начал свой путь к известности с должности администратора в музыкальной редакции Центрального телевидения СССР в 1983 году. В 1989 году он впервые выступил в роли ведущего детской программы «Марафон-15», а в 1993 году стал вести телепередачи «Звездный час» и «Зов джунглей». Они и стали любимыми у российских детей в 1990-х годах, а Супонев приобрел настоящую известность. Также он был автором и ведущим программы «Денди — Новая реальность» о видеоиграх.

Сергей Супонев погиб в 2001 году, катаясь по льду Волги на снегоходе. В какой-то момент ведущий не справился с управлением и на полной скорости врезался в речную пристань. На момент гибели ему было 38 лет.

Батырхан Шукенов

Певец Батырхан Шукенов, известный как Батыр, был одним из солистов группы «А’Студио». В 1990-х годах в составе коллектива он исполнил такие любимые россиянами песни, как «Нелюбимая», «Солдат любви», «Джулия» и множество других. В 2000 году Батыр решил покинуть группу ради сольной карьеры и стал записывать этническую музыку, что, однако, не вызвало большого отклика у массового слушателя. Он также участвовал в шоу «Один в один!», в котором вживался в образы известных музыкантов. Однако в 2015 году Батырхан Шукенов скончался от инфаркта в возрасте 52 лет.

«Вечерняя Москва» также рассказывала, как сложились судьбы звезд реалити-шоу «Дом-2». Некоторые звезды проекта и по сей день купаются в лучах славы, а иные были забыты или остались только в памяти самых преданных поклонников.