Пригожин ответил на слова бывшего мужа Валерии об ее изменах

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с 360, что бывший муж Валерии Леонид Ярошевский поступил «не по-мужски», рассказывая о якобы изменах певицы.

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По данным телеканала, в сети вспомнили о книге Ярошевского «Валерия: «паровоз» из Аткарска», в которой тот намекает, что Валерия вступила в отношения с Александром Шульгиным, когда находилась в браке. Он вспомнил, как артистка уехала к Шульгину «посмотреть видео» ночью, а вернулась лишь под утро.

« З н а е т е , ж и з н ь ч е р е з г о д у ж е с т а н о в и т с я д р у г о й , а т у т п р о ш л о с т о л ь к о л е т , п о н и м а е т е . Я н е з н а ю … Я в о о б щ е н е п о н и м а ю , з а ч е м э т о н а д о б ы л о д е л а т ь . Н у х о т е л о с ь е м у и с т о р и ю с в о е й л ю б в и р а с с к а з а т ь , н у … » , — з а я в и л П р и г о ж и н .

Муж Валерии заявил, что жить постоянно с такой обидой на кого-либо нельзя. При этом он и артистка не хотят реагировать на высказывание Ярошевского.